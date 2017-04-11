Эллардайс: "Слабость "Арсенала" в оборонительной игре"

Сэм Эллардайс Наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс рассказал, что ему не составило труда определить оборонительные проблемы "Арсенала" и научить своих игроков, как использовать их.

В понедельник вечером подопечные Эллардайса на удивление легко переиграли "канониров" со счетом 3:0. Благодаря этой победе "Пэлас" отдалился от зоны вылета уже на шесть очков и вдобавок имеет матч в запасе.

После своей пятой победы в шести последних матчах Премьер-Лиги Большой Сэм рассказал, на какие слабые точки в игре "Арсенала" он пытался давить.

"Думаю, слабость "Арсенала" заключается в оборонительное игре, потому что они бросают Мустафи и Габриэля на произвол. Монреаль и Беллерин играют как вингеры, они уходят к центральным нападающим, в результате чего центральные защитники остаются сами по себе. Поэтому если оказать давление на них, то ты сможешь проникать в штрафную и создавать моменты".

"Думаю, мы имели немало моментов для голов, и сегодня вечером игроки четко понимали, что необходимо сделать для победы над "Арсеналом". В первую очередь было необходимо корректно обороняться всеми 11 игроками, заставляя "Арсенал" разыгрывать мяч вдали и на краях. Мы много владели мячом и создали много моментов против них", — сообщил Эллардайс Sky Sports.


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2017 11:00

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  1. mrak79 11.04.2017 12:07 # mrak79
    Да ладно... а после Баварии весь мир понять не мог "в чем же слабость"? )))

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  2. ruslan19930611 11.04.2017 11:09 # ruslan19930611
    Загаловок не соответствует статей

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  3. fc-zenit 11.04.2017 11:01 # fc-zenit
    норм один старый маразматик деклассировал другого.

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