Эллардайс: "Слабость "Арсенала" в оборонительной игре"

Наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс рассказал, что ему не составило труда определить оборонительные проблемы "Арсенала" и научить своих игроков, как использовать их.

В понедельник вечером подопечные Эллардайса на удивление легко переиграли "канониров" со счетом 3:0. Благодаря этой победе "Пэлас" отдалился от зоны вылета уже на шесть очков и вдобавок имеет матч в запасе.



После своей пятой победы в шести последних матчах Премьер-Лиги Большой Сэм рассказал, на какие слабые точки в игре "Арсенала" он пытался давить.



"Думаю, слабость "Арсенала" заключается в оборонительное игре, потому что они бросают Мустафи и Габриэля на произвол. Монреаль и Беллерин играют как вингеры, они уходят к центральным нападающим, в результате чего центральные защитники остаются сами по себе. Поэтому если оказать давление на них, то ты сможешь проникать в штрафную и создавать моменты".



"Думаю, мы имели немало моментов для голов, и сегодня вечером игроки четко понимали, что необходимо сделать для победы над "Арсеналом". В первую очередь было необходимо корректно обороняться всеми 11 игроками, заставляя "Арсенал" разыгрывать мяч вдали и на краях. Мы много владели мячом и создали много моментов против них", — сообщил Эллардайс Sky Sports.