Семь вещей, что мы узнали в 32-м туре

32-й тур Премьер-Лиги положил начало расслоению внутри топ-6, где стал проявляться не только явный фаворит, но и явный аутсайдер. Разберем подробнее наиболее интересные события прошедших матчей.





"Тоттенхэм" справился с периодом без Кейна



Лучший бомбардир "шпор" совершил преждевременное и неожиданное возвращение на поле в субботней игре с "Уотфордом". Отметиться в воротах команды Вальтера Маццарри Кейну не удалось, хотя к моменту его появления в этом не было необходимости — "Тоттенхэм" уже имел более чем комфортное преимущество в четыре мяча.



Вне сомнений, появление Кейна сделает лондонцев только сильнее на финальном отрезке, но и период без своего главного игрока команда Почеттино провела впечатляюще. В игре "шпор" немаловажно умение сразу нескольких игроков брать на себя инициативу посредством ударов с дальней и средней дистанции, превращая относительное преимущество по игре в фактическое преимущество по счету. "Уотфорд" выглядел достойным соперником хозяев "Уайт Харт Лэйн" в первые полчаса встречи, но все переменилось с дальними выстрелами Деле Алли, Эрика Дайера и Сон Хен Мина. Дайер также отметился в недавней встрече с "Бернли", но именно Алли и Сон — футболисты, позволившие "Тоттенхэму" справиться с периодом без Харри Кейна, сохранив для команды ее атакующую эффективность.



Этот отрезок, равно как и сопротивление "Уотфорда", настраивал на трудности, которых подопечные Почеттино уверенно избежали, оставшись единственным конкурентом "Челси" как раз к моменту возвращения своего ударного форварда.



Дельф борется за свое будущее в "Сити"



Бывшему лидеру бирмингемской "Астон Виллы" было суждено стать игроком ротации в команде уровня "Манчестер Сити", и затяжное лечение в первой половине этого сезона его положению не помогло. По логике, приход Пепа Гвардиолы предполагал также появление и более технически одаренных исполнителей — эпизодическое участие Дельфа в этой кампании не оставляло сомнений в том, что его будущее не будет связано с Манчестером.



Тем не менее отсутствие опоры и стабильности в центре поля сначала заставили Гвардиолу вернуть в составе легендарного Яя Туре, а теперь обратиться и к услугам Дельфа. Матч против "Халла" стал для него вторым подряд в основе "горожан", и полузащитник очень постарался для того, чтобы не только отметиться солидным выступлением, но и сделать фактический вклад в победу. Классным ударом из-за пределов штрафной Дельф забил третий мяч в ворота команды Марку Силвы, и после встречи еще раз заявил о желании остаться в "Манчестер Сити" и работать с Гвардиолой, пусть и не имея гарантированного места в составе.



У "Мидлсбро" почти нет шансов спастись



Если судьба "Сандерленда" предрешена довольно давно, то их соседи из Мидлсбро одно время выглядели командой, способной спастись от вылета, а после — хотя бы тем коллективом, который будет вести борьбу до конца сезона. Когда серия команды Айтора Каранки без побед затянулась, не каждый фанат требовал отставки испанца: некоторые из них, пусть и не выказывая восторга, считали, что оборонительный футбол менеджера сохранит им определенный шанс и, возможно, позволит выиграть позицию за счет разницы забитых и пропущенных мячей.



Не стоит из этого делать вывод о том, что увольнение Каранки было ошибкой, испортившей ситуацию. Как бы там ни было, а "Боро" необходимо было хоть иногда побеждать — и намеков на это при испанце становилось все меньше. Правда, кажется, что и увольнение просто не несло особого смысла — Стив Агнью в четырех матчах у руля "Боро" набрал всего два очка, заработав нулевые ничьи с командами из нижней части таблицы. Последняя из них — против "Бернли" — выглядела определяющей как с точки зрения турнирной борьбы, так и с точки зрения оценки способностей "речников" в данный момент. Если не обыгрывать подопечных Шона Дайча на своем поле, то шансов спастись и вправду ничтожно мало — о чем одновременно говорит и отставание команды от 17-го места.



"Вест Хэм" избежал худшего



Не исключено, что судьба Славена Билича как менеджера "Вест Хэма" уже предрешена, но даже в такой ситуации хорват очень не хочет оказаться тренером, с которым клуб отправится в Чемпоншип — да еще и в сезон переезда на новый стадион. Пять поражений подряд такую угрозу для "молотобойцев" создали, и им было необходимо избежать еще одной осечки в игре с "Суонси" — командой, находящейся в зоне вылета.



Валлийцы также не выигрывали в четырех матчах, потому матч в Лондоне выглядел противостоянием двух очень неуверенных в своих силах коллективов. Тем не менее, нужную работу "Вест Хэм" в этот день выполнил. Команда Билича самоотверженно играла в обороне, избегая привычных для себя рисков, а также забила победный мяч благодаря точному дальнему удару Шейху Куяте. Худшего "Вест Хэм", скорее всего, избежал, а вот "Суонси" после отличного периода кажется новым фаворитом на третью позицию снизу — Полу Клементу нужно срочно возвращать игрокам уверенность, а также искать новые способы удивлять соперников. К игре против вышедшего на замену Фернандо Льоренте "Вест Хэм" был готов, и даже более того — в последние недели пошатнулась эффективность самого Гульфи Сигурдссона.



"Челси" не ощущает давления



Эден Азар мог поспешить, заявив о том, что "Челси" уже прошел чемпионскую проверку, но общее ощущение именно таково — несмотря на оказанное давление, команда Антонио Конте не позволила усомниться в своем лидерстве. Успехи "Тоттенхэма" наложились на неожиданное поражение от "Кристал Пэлас", но "синие" выдержали удар, обыграв на своем поле "Манчестер Сити" при равной и непредсказуемой игре.



Новый вызов подопечные Конте приняли в субботу. "Шпоры" сыграли на несколько часов раньше, разгромив "Уотфорд", а действующие лидеры отправились на потенциально непростую игру в "Борнмут". И она была таковой: не найти много упреков команде Эдди Хау, но даже их максимальных стараний было мало, чтобы остановить "Челси", в очередной раз показавшего не только редкую эффективность, но и такую же уверенность в своих силах. "Тоттенхэм" обещает наседать до последнего, но, похоже, "синие" не ощущают никакого давления.



Лукаку нацелен на титул лучшего бомбардира



Выступление Ромелу Лукаку в двух "больших" матчах "Эвертона" не стало сюрпризом с точки зрения его общей статистики. Действительно, Лукаку не настолько эффективен против лидирующих команд, хотя и здесь важно рассматривать контекст. В матче с "Ливерпулем" Ромелу лишили поддержки из глубины поля, против "Манчестер Юнайтед" его личной вины было уже больше — форвард периодически принимал неверные решения, оставаясь на свободном пространстве.



Другое дело, что эти подробности могут не помешать Лукаку стать лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата. "Лестер", игравший без капитана Уэса Моргана и опорного хавбека Уилфрида Ндиди, позволил Ромелу ощутить уверенность своих силах и, в общем, сделал воскресную игру открытой. Лукаку забил в ворота гостей дважды, доведя свой общий показатель голов до отметки 23. Харри Кейн только оправился после травмы, и не факт, что нападающему "Тоттенхэма" удастся быстро набрать форму, в то время как нынешний лидер имеет неплохой запас на вершине рейтинга.



"Арсенал" на финальный рывок не настроен



Что оставляло команде Арсена Венгера неплохие шансы на попадание в первую четверку, так это опыт подобной борьбы — вместе с умением лондонцев идти на победные серии в концовке сезона, потеряв шанс побороться за реальные награды. В середине прошлой недели "Арсенал" убедительно разобрался дома с "Вест Хэмом" и, казалось, что преодоление кризисного периода "канонирами" уже близко — матч с "Кристал Пэлас" должен был утвердить в этом мнении.



Вместо этого "Арсенал" потерпел одно из самых болезненных поражений сезона. Никто не будет отрицать качественный рост "Кристал Пэлас" после прихода Сэма Эллардайса и подписания новых футболистов зимой. "Орлы" заслуженно разгромили столичных соседей, но манера выступления "Арсенала" — вот настоящая проблема, заставляющая считать, что на этот раз подопечные Венгера не настроены на финальный рывок в чемпионате. Опыт, в конечном счете, вещь неосязаемая, и прямо здесь и сейчас "Арсенал" — аутсайдер лигочемпионовской гонки как с точки зрения положения, так и с точки зрения морального настроения, отображающегося на качестве игры.



Иван Громиков специально для FAPL.ru