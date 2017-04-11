Уолкотт: "Это не похоже на "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт признал, что в данный момент его команда играет в несвойственный себе футбол и не похожа сама на себя.

В понедельник вечером против "Кристал Пэлас" подопечные Арсена Венгера потерпели свое четвертое кряду выездное поражение в Премьер-Лиге (3:0). Концовка дерби сопровождалась обидными кричалками фанатов "Арсенала" в адрес своей команды, и Уолкотт признает, что он и его партнеры были ужасны.



"Каждый волен иметь собственное мнение. У нас нет никаких проблем насчет этого, мы просто пытаемся делать свою работу, мы выходим поле, мы выкладываемся изо всех сил и стараемся не проиграть. Просто сегодня вечером у нас не получилось. Мы лишь можем извиниться за такого рода игру".



"Думаю, они ("Пэлас") просто больше хотели победить. Можно было почувствовать с самого начала, что это будет та еще битва. В данный момент времени это не "Арсенал". Нам казалось, что мы вернулись в колею. Мы надеялись, что больше не столкнемся с подобными сложностями".



"Важнее всего, что мы подвели своих фанатов сегодня вечером. Это совершенно не похоже на "Арсенал". Мы ответили на неудачи, хорошо сыграв против "Манчестер Сити" дома, а также против "Вест Хэма", но сегодня вечером мы не были собой".



"Мы очень подавлены в раздевалке, и мы подвели своих фанатов. Мы обязаны отреагировать, а этого можно добиться только упорной работой", — поведал Уолкотт Sky Sports.