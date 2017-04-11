Раньери не верит в предательство игроков "Лестера"

Клаудио Раньери заявил, что не винит в своем увольнении из "Лестера" игроков, и считает, что против него внутри клуба работал кто-то другой.

Напомним, Раньери был уволен с поста главного тренера "лис" в феврале — спустя полгода после феерического завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги.



Расставшись с 65-летним итальянцем, "Лестер" заиграл выдающимся образом, отдалившись от зоны вылета и пробившись в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Однако Раньери по-прежнему не верит, что игроки предали его.



"Я не верю в эти слухи о том, что игроки разговаривали с владельцами "Лестера" о моем увольнении. Я не верю, что игроки убили меня. Нет, нет, нет".



"Это было непросто. Я знал наперед, что год после завоевания титула будет сложным. Игрокам нужно было перезагрузить свое сознание — мы не были командой, привыкшей сражаться за высшие места. Мы были маленькой командой".



"Мы должны были сохранять спокойствие. Игроки же попробовали нечто совершенно иное. Во время предсезонного периода они играли против больших команд, объездили весь мир".



"Возможно, это был кто-то другой позади меня. У меня были небольшим проблемы годом ранее, но мы выиграли титул. Возможно, в этом году, когда мы стали проигрывать, эти люди приложили чуть больше усилий".



"Кто эти люди? Я серьезный человек, преданный человек. Если я кого-то и обвиняю, то лицом к лицу", — сообщил Раньери в эфире Sky Sports.