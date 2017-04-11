"Боруссия" исключает переезд Обамеянга в Премьер-Лигу

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что его клуб исключает продажу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в один из клубов Премьер-Лиги.

27-летний габонец называется одной из главных трансферных целей рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Ранее в этом сезоне Пьер-Эмерик лично признался, что общался с "горожанами" прошлым летом.



Изредка интерес к Обамеянгу приписывают и другим клубам Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Челси", однако Ватцке дает понять, что Пьер-Эмерик уедет только в Испанию, если вообще покинет Дортмунд.



"Думаю, он останется с нами. Но если "Реал" или "Барселона" обратятся к нами с предложением, возможно, мы подумаем об этом. Остальные заинтересованные в нем клубы — не альтернатива для него. И уж точно он не уйдет в "Баварию", потому что мы не допустим этого", — сообщил Ватцке в эфире Sport1.