Раньери: "Лестер" мог купить Класи вместо Канте"
Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери признался, что летом 2015 едва не приобрел полузащитника Йорди Класи, ныне выступающего за "Саутгемптон", вместо Нголо Канте.
Канте сыграл ключевую роль в завоевании "лисами" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а теперь Нголо уверенно ведет к чемпионству "Челси", куда он ушел с "Кинг Пауэр" прошлым летом.
Однако изначально у Раньери существовали сомнения насчет Канте, в котором он даже не видел опорного полузащитника.
"Я пытался удержать в клубе Эстебана Камбьяссо, но он сказал, что желает уйти. Я хотел пригласить на его место одного игрока своей сборной, но это оказалось невозможно. У нас был выбор между Йорди Класи и Канте. В конце концов мы купили Канте!"
Поначалу я использовал его на левом фланге. Я понаблюдал за ним на тренировках и подумал, что ему будет лучше на краю".
"Я был вынужден принять его в свою команду. В конце концов он сформировал отличную связку с Данни Дринкуотером", — сообщил Раньери в эфире Sky Sports.
11.04.2017 06:00
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