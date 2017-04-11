Венгер затрудняется объяснить поражение от "Пэлас"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что не находит "очевидных причин" унизительному поражению своей команды от "Кристал Пэлас" со счетом 3:0.

В понедельник вечером на "Селхерст Парк" "канониры" потерпели свое четвертое кряду выездное поражение в рамках Премьер-Лиги, и в каждом из этих четырех матчей они пропускали ровно по три гола. Однако Венгеру сложно объяснить, почему так происходит.

"Мы проиграли слишком много дуэлей и были за это наказаны. Этому нет очевидных причин. Мы подготовились, каждый был хорошо голов. Сложно находить объяснения сразу после матча".

"Я не думаю, что у моих игроков нет желания, однако мы проигрывали дуэли в ключевые моменты, а на таком уровне это предопределяет исход матчей".

"Я понимаю, что наши фанаты расстроены — все мы глубоко расстроены сегодня вечером. То, как мы проиграли матч, очень настораживает и расстраивает. "Пэлас" сыграл ярко, недавно они победили "Челси", и это отражает их класс".

"Мы в сложном положении, и сегодняшний матч нам не помог", — сообщил Венгер BBC.

Также Арсен отмел предположение о том, что неопределенность с его будущим как раз и является причиной затяжного спада "Арсенала".

"Нет, я так не думаю. На каждой пресс-конференции меня спрашивают про мое будущее, но сегодня вечером я не в настроении говорить об этом. В данный момент меня больше заботит результат матча. Все определяет игра на поле, и мне кажется, все в клубе сосредоточены именно на этом", — добавил Венгер.


Метки Арсенал, Венгер, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2017 01:00

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Последние комментарии:




  1. anry32 11.04.2017 01:08 # anry32
    Все Арсений, это приговор...

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  2. mousta 11.04.2017 01:07 # mousta
    11.04.2017 00:20 #
    ray-black

    Надо им уже запретить дуэли. 21й век на дворе

    Источник: http://fapl.ru/posts/54245/?c=1

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  3. mancunia-planet 11.04.2017 01:01 # mancunia-planet
    а погода как, не катит? ветер дул не в ту сторону и т.д.

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