"Арсенал" разгромно уступил "Пэлас"

Лука Миливоевич "Арсенал" усугубил свое положение в Премьер-Лиге, потерпев безвольное поражение в гостях у "Кристал Пэлас" — 3:0.

Составы обеих команд не изменились относительно предыдущих матчей, но у "орлов" решил свои проблемы со здоровьем Йоан Кабайе, сохранив место в старте, а у "канониров" на лавке оказался Франсис Кокелен, не участвовавший в дерби с "Вест Хэмом".

Хозяева довольно бодро начали матч, но первый опасный момент создали гости. На девятой минуте Мохамед Эльнени нанес удар в касание с дистанции, но Уэйн Хеннесси в прыжке добрался до мяча.

И хотя "Пэлас" атаковал довольно сумбурно, на 17-й минуте счет был открыт. Уилфрид Заха, уже падая, выполнил прострел с правого края штрафной площади вдоль ворот на Андроса Таунсенда, который на мгновение опередил Шкодрана Мустафи и замкнул передачу партнера — 1:0.

Пропустив, "Арсенал" забрал инициативу и принялся оказывать давление, однако "орлы" надежно оборонялись и не забывали контратаковать. Можно даже сказать, что "Пэлас" играл острее — чего только стоит отраженный Эмилиано Мартинесом удар Кристиана Бентеке.

Второй тайм начался со шквала атак хозяев, а Бентеке даже добил мяч в ворота после удара Таунсенда и сейва Мартинеса, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Время шло, а натиск "Пэлас" не ослабевал — и на 63-й минуте "канониры" дрогнули. Заха с правого фланга сделал диагональную передачу на линию штрафной площади Кабайе, а тот закрутил мяч в дальний угол ворот — 2:0.

На 67-й минуте положение "Арсенала" дополнительно усугубилось. На 67-й минуте Мартинес сбил Таунсенда в своей штрафной, а Лука Миливоевич уверенно реализовал назначенный пенальти — 3:0.

Трех голов хозяева оказалось достаточно, они отошли назад и в концовке предпочли сыграть надежно. "Канониры" пытались атаковать, но больше для виду, так и не приблизившись к голу престижа.

"Арсенал" пропустил три гола в четвертом выездом матче Премьер-Лиги кряду, укрепившись на шестой позиции. "Канониры" показали ужасную игру, с которой невозможно надеяться на попадание в топ-4. "Кристал Пэлас" же продлил свою удачную серию, практически обезопасив себя от вылета.

"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 11.04.2017 00:55 # mancunia-planet
    ни одного практически нормально комментария, шлак однобокий

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  2. mancityman 11.04.2017 00:47 # mancityman
    Норм шершавым по губам провели гэгэшкам

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  3. normalyok 11.04.2017 00:40 # normalyok
    это начало конца!адназначна)_если и сейчас не уйдёт-то когда?)..-жалок-жалок арсений на тренерской скамье в своём пуховичке-"мне буханочку хлеба дайте,_-мальчик -тебе какого,чёрного или белого?_ а мне пох.. я на лисапеде!))

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  4. dragon 11.04.2017 00:39 # dragon
    Браво Сэм! Загнал всех пуканиров под Ярославскую шконку.

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  5. mancunium1878 11.04.2017 00:23 # mancunium1878
    П.С. Биг Сэм - топ .

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  6. knvlay 11.04.2017 00:21 # knvlay
    В некст туре изи отыбем chelsea

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  7. mancunium1878 11.04.2017 00:20 # mancunium1878
    Унылое 10-летие позора Арсенала.
    При этом болельщики каждый год: ну уж новый сезон затащим! Мы будем чемпионами!
    Снова и снова обсираются: это все из-за строительства стадиона! Все деньги уходят туда. Венгер не виноват! Это вынужденная ситуация. Скоро улучшения!

    В итоге уже пару лет как рассчитались за стадион
    Ожидание - станем снова конкурентоспособными. Чемпионство АПЛ.
    Реальность - вылетают из 4-ки.


    Просто аахаххахаххааха. Это один из самых зашкварных клубов. Позор.

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  8. mousta 11.04.2017 00:16 # mousta
    Андреас Кристиансен - лучший игрок Бундеслиги по выигранным дуэлям.

    А что если и правда топер?

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  9. jack-4poker 11.04.2017 00:14 # jack-4poker
    проиграли как какие-то колбасники.

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  10. kedr 11.04.2017 00:14 # kedr
    Кроэнке аут!

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  11. anti-skvozer 11.04.2017 00:11 # anti-skvozer
    Блять, вовремя 2 недели назад Заху в фэнтэзи вернул

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  12. mousta 11.04.2017 00:11 # mousta
    Дэнни Мёрфи

    Я выбрал двух игроков «Челси», которые лидируют, на мой взгляд, с большим отрывом от остальных.
    Мой голос за Канте, и, на самом деле, можно и не объяснять. Канте настойчив при игре без мяча, когда помогает своей команде, у него блестящее чувство позиции, и он редко принимает неверные решения.
    Также стоит отметить, что он комфортно себя ощущает при игре с мячом, когда «Челси» владеет инициативой и доминирует в матчах.
    Единственная причина, почему я поставил Эдена Азара выше него, заключается в том, что в игре иногда необходимо делать нечто абсолютно неординарное.
    Азар — человек, который решать исход матчей в одиночку, тот, кто превращает ничейные матчи в победные или находит слабости в игре соперника. В этом сезоне он вновь поднял планку относительно своего уровня игры.


    Джейсон Робертс

    Способности Эдена Азара решать исход матча делают его игроком мирового класса, а Давид Луис вернулся в Англию, чтобы доказать свою состоятельность, и стал ключевым игроком обороны, которую тяжело пройти.
    Но я голосую за Канте. Это самый эффективный полузащитник в Англии за последние 2 сезона.




    Сука, ну какой же я топер.

    "Азар не влияет на картину игры, кококо, азар не решает матчи, кококо" (с)

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  13. reeker 11.04.2017 00:09 # reeker
    Пиздец Арсеналу короче,закончат на седьмом месте.

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  14. manreds 11.04.2017 00:07 # manreds
    победа на классе , хотя кого этим удивишь.

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  15. anti-skvozer 11.04.2017 00:07 # anti-skvozer
    Вот вы все тут потешаетесь над гг и Веней. А он давно все спланировал и спецом сливает еврокубки на след год. Теперь-то чемпионство на будущий сезон у них в кармане. Топер жи есть

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  16. wolfsmensch 11.04.2017 00:05 # wolfsmensch
    е6ать у Арсенала календарь: Тоттенхэм, МЮ, Лестер, гостевые с Мидлсбро и Стоуком...

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  17. mancityman 11.04.2017 00:04 # mancityman
    Счастлив что она у меня есть .

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  18. madchester 11.04.2017 00:04 # madchester
    Ну Елагин и кадр!Такой 'специалист' по Англии и не знает что клуб Уотфорд не из Лондона.Второй раз замечаю как он это сказал.

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  19. luckymen 11.04.2017 00:01 # luckymen
    мдаа такое ничтожество арсинальское будет разодрано шпорами, а я еще надеялся что отберут очки у них......

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  20. paul-shark 11.04.2017 00:01 # paul-shark
    Все мы конечно думали, что хуже клуба чем chelsea нету, но, похоже, мы ошибались.

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