"Арсенал" разгромно уступил "Пэлас"

"Арсенал" усугубил свое положение в Премьер-Лиге, потерпев безвольное поражение в гостях у "Кристал Пэлас" — 3:0.

Составы обеих команд не изменились относительно предыдущих матчей, но у "орлов" решил свои проблемы со здоровьем Йоан Кабайе, сохранив место в старте, а у "канониров" на лавке оказался Франсис Кокелен, не участвовавший в дерби с "Вест Хэмом".



Хозяева довольно бодро начали матч, но первый опасный момент создали гости. На девятой минуте Мохамед Эльнени нанес удар в касание с дистанции, но Уэйн Хеннесси в прыжке добрался до мяча.



И хотя "Пэлас" атаковал довольно сумбурно, на 17-й минуте счет был открыт. Уилфрид Заха, уже падая, выполнил прострел с правого края штрафной площади вдоль ворот на Андроса Таунсенда, который на мгновение опередил Шкодрана Мустафи и замкнул передачу партнера — 1:0.



Пропустив, "Арсенал" забрал инициативу и принялся оказывать давление, однако "орлы" надежно оборонялись и не забывали контратаковать. Можно даже сказать, что "Пэлас" играл острее — чего только стоит отраженный Эмилиано Мартинесом удар Кристиана Бентеке.



Второй тайм начался со шквала атак хозяев, а Бентеке даже добил мяч в ворота после удара Таунсенда и сейва Мартинеса, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Время шло, а натиск "Пэлас" не ослабевал — и на 63-й минуте "канониры" дрогнули. Заха с правого фланга сделал диагональную передачу на линию штрафной площади Кабайе, а тот закрутил мяч в дальний угол ворот — 2:0.



На 67-й минуте положение "Арсенала" дополнительно усугубилось. На 67-й минуте Мартинес сбил Таунсенда в своей штрафной, а Лука Миливоевич уверенно реализовал назначенный пенальти — 3:0.



Трех голов хозяева оказалось достаточно, они отошли назад и в концовке предпочли сыграть надежно. "Канониры" пытались атаковать, но больше для виду, так и не приблизившись к голу престижа.



"Арсенал" пропустил три гола в четвертом выездом матче Премьер-Лиги кряду, укрепившись на шестой позиции. "Канониры" показали ужасную игру, с которой невозможно надеяться на попадание в топ-4. "Кристал Пэлас" же продлил свою удачную серию, практически обезопасив себя от вылета.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче