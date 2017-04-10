"Арсенал" разгромно уступил "Пэлас"
"Арсенал" усугубил свое положение в Премьер-Лиге, потерпев безвольное поражение в гостях у "Кристал Пэлас" — 3:0.
Составы обеих команд не изменились относительно предыдущих матчей, но у "орлов" решил свои проблемы со здоровьем Йоан Кабайе, сохранив место в старте, а у "канониров" на лавке оказался Франсис Кокелен, не участвовавший в дерби с "Вест Хэмом".
Хозяева довольно бодро начали матч, но первый опасный момент создали гости. На девятой минуте Мохамед Эльнени нанес удар в касание с дистанции, но Уэйн Хеннесси в прыжке добрался до мяча.
И хотя "Пэлас" атаковал довольно сумбурно, на 17-й минуте счет был открыт. Уилфрид Заха, уже падая, выполнил прострел с правого края штрафной площади вдоль ворот на Андроса Таунсенда, который на мгновение опередил Шкодрана Мустафи и замкнул передачу партнера — 1:0.
Пропустив, "Арсенал" забрал инициативу и принялся оказывать давление, однако "орлы" надежно оборонялись и не забывали контратаковать. Можно даже сказать, что "Пэлас" играл острее — чего только стоит отраженный Эмилиано Мартинесом удар Кристиана Бентеке.
Второй тайм начался со шквала атак хозяев, а Бентеке даже добил мяч в ворота после удара Таунсенда и сейва Мартинеса, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Время шло, а натиск "Пэлас" не ослабевал — и на 63-й минуте "канониры" дрогнули. Заха с правого фланга сделал диагональную передачу на линию штрафной площади Кабайе, а тот закрутил мяч в дальний угол ворот — 2:0.
На 67-й минуте положение "Арсенала" дополнительно усугубилось. На 67-й минуте Мартинес сбил Таунсенда в своей штрафной, а Лука Миливоевич уверенно реализовал назначенный пенальти — 3:0.
Трех голов хозяева оказалось достаточно, они отошли назад и в концовке предпочли сыграть надежно. "Канониры" пытались атаковать, но больше для виду, так и не приблизившись к голу престижа.
"Арсенал" пропустил три гола в четвертом выездом матче Премьер-Лиги кряду, укрепившись на шестой позиции. "Канониры" показали ужасную игру, с которой невозможно надеяться на попадание в топ-4. "Кристал Пэлас" же продлил свою удачную серию, практически обезопасив себя от вылета.
"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче
10.04.2017 23:55
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Последние комментарии:
ни одного практически нормально комментария, шлак однобокий
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Норм шершавым по губам провели гэгэшкам
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это начало конца!адназначна)_если и сейчас не уйдёт-то когда?)..-жалок-жалок арсений на тренерской скамье в своём пуховичке-"мне буханочку хлеба дайте,_-мальчик -тебе какого,чёрного или белого?_ а мне пох.. я на лисапеде!))
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Браво Сэм! Загнал всех пуканиров под Ярославскую шконку.
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П.С. Биг Сэм - топ .
(ответить)
В некст туре изи отыбем chelsea
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Унылое 10-летие позора Арсенала.
При этом болельщики каждый год: ну уж новый сезон затащим! Мы будем чемпионами!
Снова и снова обсираются: это все из-за строительства стадиона! Все деньги уходят туда. Венгер не виноват! Это вынужденная ситуация. Скоро улучшения!
В итоге уже пару лет как рассчитались за стадион
Ожидание - станем снова конкурентоспособными. Чемпионство АПЛ.
Реальность - вылетают из 4-ки.
Просто аахаххахаххааха. Это один из самых зашкварных клубов. Позор.
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Андреас Кристиансен - лучший игрок Бундеслиги по выигранным дуэлям.
А что если и правда топер?
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проиграли как какие-то колбасники.
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Кроэнке аут!
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Блять, вовремя 2 недели назад Заху в фэнтэзи вернул
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Дэнни Мёрфи
Я выбрал двух игроков «Челси», которые лидируют, на мой взгляд, с большим отрывом от остальных.
Мой голос за Канте, и, на самом деле, можно и не объяснять. Канте настойчив при игре без мяча, когда помогает своей команде, у него блестящее чувство позиции, и он редко принимает неверные решения.
Также стоит отметить, что он комфортно себя ощущает при игре с мячом, когда «Челси» владеет инициативой и доминирует в матчах.
Единственная причина, почему я поставил Эдена Азара выше него, заключается в том, что в игре иногда необходимо делать нечто абсолютно неординарное.
Азар — человек, который решать исход матчей в одиночку, тот, кто превращает ничейные матчи в победные или находит слабости в игре соперника. В этом сезоне он вновь поднял планку относительно своего уровня игры.
Джейсон Робертс
Способности Эдена Азара решать исход матча делают его игроком мирового класса, а Давид Луис вернулся в Англию, чтобы доказать свою состоятельность, и стал ключевым игроком обороны, которую тяжело пройти.
Но я голосую за Канте. Это самый эффективный полузащитник в Англии за последние 2 сезона.
Сука, ну какой же я топер.
"Азар не влияет на картину игры, кококо, азар не решает матчи, кококо" (с)
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Пиздец Арсеналу короче,закончат на седьмом месте.
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победа на классе , хотя кого этим удивишь.
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Вот вы все тут потешаетесь над гг и Веней. А он давно все спланировал и спецом сливает еврокубки на след год. Теперь-то чемпионство на будущий сезон у них в кармане. Топер жи есть
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е6ать у Арсенала календарь: Тоттенхэм, МЮ, Лестер, гостевые с Мидлсбро и Стоуком...
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Счастлив что она у меня есть .
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Ну Елагин и кадр!Такой 'специалист' по Англии и не знает что клуб Уотфорд не из Лондона.Второй раз замечаю как он это сказал.
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мдаа такое ничтожество арсинальское будет разодрано шпорами, а я еще надеялся что отберут очки у них......
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Все мы конечно думали, что хуже клуба чем chelsea нету, но, похоже, мы ошибались.
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