Хау: "Я бы без колебаний подписал гея"

Наставник "Борнмута" Эдди Хау признался, что он без каких-либо колебаний пригласил бы в свою команду игрока, который открыто назовет себя геем.

В данный момент не известно ни одного игрока из числа выступающих в Премьер-Лиге, который бы открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации, хотя руководители FA неоднократно сообщали о переговорах с представителями данного меньшинства.



По словам Хау, он не видит в этом никакой проблемы и готов принять в свою раздевалку гея, если тот будет хорошим футболистом.



"Я бы подписал гея без колебаний, если бы это был правильный игрок для клуба. У меня нет абсолютно никаких сомнений насчет этого. Футбол и футбольные качества являются определяющими для твоей карьеры, а не сексуальная ориентация".



"Будучи тренером, тебе хочется быть готовым к любому возможному сценарию. Ты должен допускать абсолютно все".



"Поэтому я бы хотел думать, что поступлю правильным образом, если наступит день — а этот день непременно наступит — когда в мой кабинет зайдет один из моих игроков для соответствующего разговора", — сообщил Хау Winq.