Хау: "Я бы без колебаний подписал гея"

Эдди Хау Наставник "Борнмута" Эдди Хау признался, что он без каких-либо колебаний пригласил бы в свою команду игрока, который открыто назовет себя геем.

В данный момент не известно ни одного игрока из числа выступающих в Премьер-Лиге, который бы открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации, хотя руководители FA неоднократно сообщали о переговорах с представителями данного меньшинства.

По словам Хау, он не видит в этом никакой проблемы и готов принять в свою раздевалку гея, если тот будет хорошим футболистом.

"Я бы подписал гея без колебаний, если бы это был правильный игрок для клуба. У меня нет абсолютно никаких сомнений насчет этого. Футбол и футбольные качества являются определяющими для твоей карьеры, а не сексуальная ориентация".

"Будучи тренером, тебе хочется быть готовым к любому возможному сценарию. Ты должен допускать абсолютно все".

"Поэтому я бы хотел думать, что поступлю правильным образом, если наступит день — а этот день непременно наступит — когда в мой кабинет зайдет один из моих игроков для соответствующего разговора", — сообщил Хау Winq.


Метки Борнмут, Хау

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1377

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Последние комментарии:




  1. billy-milligan 10.04.2017 23:26 # billy-milligan
    ох лол 3-0

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  2. fc-oil 10.04.2017 23:05 # fc-oil
    В Арсенал этого топера!

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  3. turbo 10.04.2017 23:05 # turbo
    И на фото Уилшир))) Арс такой Арс

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  4. gunars 10.04.2017 23:00 # gunars
    Хау: "Я бы без колебаний подписал гея"

    видать печалится, так как Конте вернул своего гея в январе

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  5. thegodfather 10.04.2017 22:56 # thegodfather
    намек на трансфер уилшера на постоянной основе?

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  6. reeker 10.04.2017 22:53 # reeker
    Так подписал же уже.

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  7. selfish 10.04.2017 22:51 # selfish
    без колебаний подписал бы пенса

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  8. gunars 10.04.2017 22:50 # gunars
    гейпенсы же есть)

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  9. daikirai 10.04.2017 22:39 # daikirai
    А есть уже целый клуб chelsea

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  10. jesus33 10.04.2017 22:35 # jesus33
    азар уже играет в chelsea.

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  11. raka-eve 10.04.2017 22:32 # raka-eve
    фотка топ. михайло хоть и скотина ленивая, никаких нововведений на сайте много лет, но фотографии всегда топовые.

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  12. billy-milligan 10.04.2017 22:28 # billy-milligan
    Намекнул что не против потренировать Арсенал, Уилшир суди по всему рассказал ему там какие оргии у них бывали после матча

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  13. suddenly 10.04.2017 22:19 # suddenly
    Михайло специально под вечер новость выложил :)

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  14. serhio15 10.04.2017 22:14 # serhio15
    Хммм... странно-странно -_-

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  15. akadam 10.04.2017 22:12 # akadam
    Когда это начнет происходить, придется бросить смотреть АПЛ.

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  16. gerrard08 10.04.2017 22:08 # gerrard08
    Давно говорил что самый вероятный приемник для вингера.

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  17. rap-woiska 10.04.2017 22:07 # rap-woiska
    так ты и так подписал,Уилшер хоть и в аренде но в вашей педошайке

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  18. wajcik 10.04.2017 22:04 # wajcik
    Будущий тренер Арсенала

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  19. j-silver 10.04.2017 22:02 # j-silver
    И чо ему, отдельную раздевалку строить? Душевую отдельную с туалетом?

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