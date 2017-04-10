Хау: "Я бы без колебаний подписал гея"
Наставник "Борнмута" Эдди Хау признался, что он без каких-либо колебаний пригласил бы в свою команду игрока, который открыто назовет себя геем.
В данный момент не известно ни одного игрока из числа выступающих в Премьер-Лиге, который бы открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации, хотя руководители FA неоднократно сообщали о переговорах с представителями данного меньшинства.
По словам Хау, он не видит в этом никакой проблемы и готов принять в свою раздевалку гея, если тот будет хорошим футболистом.
"Я бы подписал гея без колебаний, если бы это был правильный игрок для клуба. У меня нет абсолютно никаких сомнений насчет этого. Футбол и футбольные качества являются определяющими для твоей карьеры, а не сексуальная ориентация".
"Будучи тренером, тебе хочется быть готовым к любому возможному сценарию. Ты должен допускать абсолютно все".
"Поэтому я бы хотел думать, что поступлю правильным образом, если наступит день — а этот день непременно наступит — когда в мой кабинет зайдет один из моих игроков для соответствующего разговора", — сообщил Хау Winq.
10.04.2017 22:00
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Последние комментарии:
ох лол 3-0
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В Арсенал этого топера!
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И на фото Уилшир))) Арс такой Арс
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Хау: "Я бы без колебаний подписал гея"
видать печалится, так как Конте вернул своего гея в январе
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намек на трансфер уилшера на постоянной основе?
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Так подписал же уже.
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без колебаний подписал бы пенса
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гейпенсы же есть)
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А есть уже целый клуб chelsea
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азар уже играет в chelsea.
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фотка топ. михайло хоть и скотина ленивая, никаких нововведений на сайте много лет, но фотографии всегда топовые.
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Намекнул что не против потренировать Арсенал, Уилшир суди по всему рассказал ему там какие оргии у них бывали после матча
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Михайло специально под вечер новость выложил :)
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Хммм... странно-странно -_-
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Когда это начнет происходить, придется бросить смотреть АПЛ.
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Давно говорил что самый вероятный приемник для вингера.
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так ты и так подписал,Уилшер хоть и в аренде но в вашей педошайке
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Будущий тренер Арсенала
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И чо ему, отдельную раздевалку строить? Душевую отдельную с туалетом?
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