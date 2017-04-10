Клопп доволен стабильностью Миньоле

Юрген Клопп и Симон Миньоле Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не вспомнит, когда голкипер Симон Миньоле совершил последнюю грубую ошибку.

Два великолепных спасения Миньоле в минувшие выходные помогли "красным" одержать волевую победу над "Стоком" и удержать место в топ-4 Премьер-Лиги. После матча Клопп отдельно выделил вратаря, сказав, что Симон, наконец, заслужил похвалу в свой адрес.

Чуть позже Юрген заявил, что вообще доволен стабильностью Миньоле. Немец не смог вспомнить, когда Симон последний раз допускал грубую ошибку, повлиявшую на результат.

"Я не сомневался, что Симон – это топ-вратарь. Он очень уверен в себе, а в субботу просто был его день. Если честно, я не могу вспомнить, когда он последний раз допускал большую ошибку", - приводит слова Клоппа The Independent.



Метки Клопп, Ливерпуль, Миньоле

Автор foxmcfc   

Дата 10.04.2017 21:00

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  1. suddenly 10.04.2017 21:26 # suddenly
    Всё равно не уровень Ливерпуля

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  2. caxar 10.04.2017 21:01 # caxar
    ясен пень хвалит. налетайте покупатели на топ-кипера!

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