Клопп доволен стабильностью Миньоле
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не вспомнит, когда голкипер Симон Миньоле совершил последнюю грубую ошибку.
Два великолепных спасения Миньоле в минувшие выходные помогли "красным" одержать волевую победу над "Стоком" и удержать место в топ-4 Премьер-Лиги. После матча Клопп отдельно выделил вратаря, сказав, что Симон, наконец, заслужил похвалу в свой адрес.
Чуть позже Юрген заявил, что вообще доволен стабильностью Миньоле. Немец не смог вспомнить, когда Симон последний раз допускал грубую ошибку, повлиявшую на результат.
"Я не сомневался, что Симон – это топ-вратарь. Он очень уверен в себе, а в субботу просто был его день. Если честно, я не могу вспомнить, когда он последний раз допускал большую ошибку", - приводит слова Клоппа The Independent.
10.04.2017 21:00
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Всё равно не уровень Ливерпуля
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ясен пень хвалит. налетайте покупатели на топ-кипера!
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