Клопп доволен стабильностью Миньоле

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не вспомнит, когда голкипер Симон Миньоле совершил последнюю грубую ошибку.

Два великолепных спасения Миньоле в минувшие выходные помогли "красным" одержать волевую победу над "Стоком" и удержать место в топ-4 Премьер-Лиги. После матча Клопп отдельно выделил вратаря, сказав, что Симон, наконец, заслужил похвалу в свой адрес.



Чуть позже Юрген заявил, что вообще доволен стабильностью Миньоле. Немец не смог вспомнить, когда Симон последний раз допускал грубую ошибку, повлиявшую на результат.



"Я не сомневался, что Симон – это топ-вратарь. Он очень уверен в себе, а в субботу просто был его день. Если честно, я не могу вспомнить, когда он последний раз допускал большую ошибку", - приводит слова Клоппа The Independent.