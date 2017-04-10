Моуриньо: "Только траты приведут "Юнайтед" в порядок"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что его команда далека от идеала – чтобы его достичь, португальцу требуется еще одно трансферное окно.

Несмотря на то, что "красные дьяволы" подписали Златана Ибрагимовича, Генриха Мхитаряна и Поля Погба, а по ходу сезона выдали 20-матчевую серию без поражений, МЮ выбыл из борьбы за титул и до сих пор не входит даже в топ-4.



Моуриньо уверен, что летние покупки помогут привести "Юнайтед" в нужный вид. Только после этого Жозе обещает побороться за победу в Премьер-Лиге.



"У меня было только одно трансферное окно в этом клубе, второе мы не использовали. Нам снова требуется масштабная трансферная кампания", - приводит слова Моуриньо Daily Mirror.