Моуриньо: "Только траты приведут "Юнайтед" в порядок"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что его команда далека от идеала – чтобы его достичь, португальцу требуется еще одно трансферное окно.
Несмотря на то, что "красные дьяволы" подписали Златана Ибрагимовича, Генриха Мхитаряна и Поля Погба, а по ходу сезона выдали 20-матчевую серию без поражений, МЮ выбыл из борьбы за титул и до сих пор не входит даже в топ-4.
Моуриньо уверен, что летние покупки помогут привести "Юнайтед" в нужный вид. Только после этого Жозе обещает побороться за победу в Премьер-Лиге.
"У меня было только одно трансферное окно в этом клубе, второе мы не использовали. Нам снова требуется масштабная трансферная кампания", - приводит слова Моуриньо Daily Mirror.
10.04.2017 20:00
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Последние комментарии:
Что-то много пенсов на етой ветки.Смешно читать когда вы Жозе травите)))))Человека который принес вам 3 титула.Так будет и с Конте,сейчас ему поклоняетесь,а через 1год или 2года будете его Иудой называть.Лицемерные мрази ещё себя фанатами называете))))))
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Сильное заявление
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Давн. В Челси никого не купил, только продавал вот и всё.
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типикал моур
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Кто-то игроков покупает, а кто-то судей,
Кто-то вообще никого не покупает,
А некоторый клуб покупает дилдо и смазку
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Жозе, если нет новых мыслей и ходов в тактике, никакой состав не поможет....Это как история с прутиками...
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Старая схема и проверенная :)
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Только 2 клуба в мире могут себе позволить сорить деньгами - МЮ и Реал
ТОП клубы, лучшие
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Помойные всегда баблом сорили, а других называют мешками.
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Настоящий топ и прирожденный тренер для МЮ.
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Ах ах ах давай еще два белаза денег и тогда в 4-ку заскочат
Конте пришел и с тем что есть прет к титулу (двум). Только опорника попросил взамен микела, да и то он из тени эрреры выбраться не может
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chelsea вон каждое лето затаривается очередной кипой наёмников, но им это не особо помогает, через год в ТОП-10 попасть не могут.
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Конте: "Хороший тренер должен не только покупать лучших футболистов"
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