Моуриньо: "Только траты приведут "Юнайтед" в порядок"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что его команда далека от идеала – чтобы его достичь, португальцу требуется еще одно трансферное окно.

Несмотря на то, что "красные дьяволы" подписали Златана Ибрагимовича, Генриха Мхитаряна и Поля Погба, а по ходу сезона выдали 20-матчевую серию без поражений, МЮ выбыл из борьбы за титул и до сих пор не входит даже в топ-4.

Моуриньо уверен, что летние покупки помогут привести "Юнайтед" в нужный вид. Только после этого Жозе обещает побороться за победу в Премьер-Лиге.

"У меня было только одно трансферное окно в этом клубе, второе мы не использовали. Нам снова требуется масштабная трансферная кампания", - приводит слова Моуриньо Daily Mirror.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 10.04.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. keep-walking 10.04.2017 21:31 # keep-walking
    Что-то много пенсов на етой ветки.Смешно читать когда вы Жозе травите)))))Человека который принес вам 3 титула.Так будет и с Конте,сейчас ему поклоняетесь,а через 1год или 2года будете его Иудой называть.Лицемерные мрази ещё себя фанатами называете))))))

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  2. januzaj00 10.04.2017 21:17 # januzaj00
    Сильное заявление

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  3. ganinilyha 10.04.2017 21:04 # ganinilyha
    Давн. В Челси никого не купил, только продавал вот и всё.

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  4. kamran-arsenal 10.04.2017 20:51 # kamran-arsenal
    типикал моур

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  5. largo-winch 10.04.2017 20:49 # largo-winch
    Кто-то игроков покупает, а кто-то судей,
    Кто-то вообще никого не покупает,
    А некоторый клуб покупает дилдо и смазку

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  6. anry32 10.04.2017 20:33 # anry32
    Жозе, если нет новых мыслей и ходов в тактике, никакой состав не поможет....Это как история с прутиками...

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  7. aacz 10.04.2017 20:32 # aacz
    Старая схема и проверенная :)

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  8. andros13 10.04.2017 20:25 # andros13
    Только 2 клуба в мире могут себе позволить сорить деньгами - МЮ и Реал

    ТОП клубы, лучшие

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  9. fc-zenit 10.04.2017 20:14 # fc-zenit
    Помойные всегда баблом сорили, а других называют мешками.

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  10. f345 10.04.2017 20:13 # f345
    Настоящий топ и прирожденный тренер для МЮ.

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  11. j-silver 10.04.2017 20:06 # j-silver
    Ах ах ах давай еще два белаза денег и тогда в 4-ку заскочат
    Конте пришел и с тем что есть прет к титулу (двум). Только опорника попросил взамен микела, да и то он из тени эрреры выбраться не может

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  12. jesus33 10.04.2017 20:05 # jesus33
    chelsea вон каждое лето затаривается очередной кипой наёмников, но им это не особо помогает, через год в ТОП-10 попасть не могут.

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  13. mr-terry 10.04.2017 20:01 # mr-terry
    Конте: "Хороший тренер должен не только покупать лучших футболистов"

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