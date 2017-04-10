"Атлетико" предложит Гризманну новый контракт

"Атлетико" предпринял попытку оградить нападающего Антуана Гризманна от интереса "Манчестер Юнайтед", инициировав переговоры со своим лидером о новом контракте.

Как известно, если "красные дьяволы" договорятся с самим Гризманном, то "Атлетико" будет бессилен помешать помешать трансферу, поскольку контракт Антуана предусматривает отступные в 85 миллионов фунтов.



Однако сейчас клуб из Мадрида предпринял финальную попытку удержать игрока сборной Франции. По информации Daily Mirror, "Атлетико" вступил в переговоры с Гризманном о новом шестилетнем контракте, который должен увеличить зарплату Гризманна со 120 до 180 тыс. фунтов в неделю, а также отступные — до 130 млн. фунтов.



Отметим, на прошлой неделе советник Гризманна поведал, что его клиентом интересуются три клуба: "Юнайтед", "Челси" и "Реал". Меж тем, сам Антуан дал понять, что вариант с переездом на "Сантьяго Бернабеу" отпадает.



"Интерес "Реала"? Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе, однако перейти из "Атлетико" в "Реал"... Я не знаю, выполнимо ли это. Очень немногие игроки делали это. Думаю, это не вариант", — сообщил Гризманн.