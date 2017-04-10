Лэмпарда хотели "Барселона", "Интер" и "Реал"

Фрэнк Лэмпард и Лионель Месси Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что в бытность игроком его пытались подписать гранды европейского футбола вроде "Барселоны", "Реала" и "Интера".

Напомним, что Лэмпард провел 13 лет в футболке "синих" перед тем, как отправиться на один сезон в "Манчестер Сити", а затем завершить карьеру в МЛС. За это время Фрэнку поступало не одно предложение от потенциальных покупателей, но англичанин не жалеет, что отказал таким клубам, как "Барселона" или "Реал".

"В моей карьере были моменты, когда ко мне обращались представители других команд, но, оглядываясь в прошлое, я могу сказать, что нисколько об этом не жалею. Да, мной интересовались большие испанские клубы – "Барселона", "Реал", а также "Интер" при Жозе Моуриньо. Но никогда не было такого, чтобы я был готов подписать контракт. Ходили лишь слухи и разговоры за кулисами".

"Я очень рад, что не поддался искушению: если бы я сменил клуб, я бы однозначно скучал по "Челси". Мне повезло сказать, что я хранил верность одному клубу – это чувство невозможно купить и уж тем более потерять. "Челси" всегда был клубом, к которому я неравнодушен больше всего", - цитирует Лэмпарда Sky Sports.



Метки Лэмпард

Автор foxmcfc   

Дата 10.04.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. jesus33 10.04.2017 18:58 # jesus33
    "Где пруфы, Билли?"
    Получается что сейчас любой биомусор после завершения карьеры может нести всякую чушь безнаказанно?

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  2. mancunia-planet 10.04.2017 18:51 # mancunia-planet
    тень Скоулза, кто бы его там не хотел

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  3. gunars 10.04.2017 18:44 # gunars
    Легенда Сити, сердце Сити, диспетчер Сити!!!

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  4. gunars 10.04.2017 18:43 # gunars
    Но он выбрал Сити!

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  5. thegodfather 10.04.2017 18:27 # thegodfather
    выфсеврети, в челси никогда не было топ игроков и барсареалыбаварии никогда не интересовались игроками челси. Если бы интересовались бы, Челси был бы таким же фарм клубом, как МЮ (с)

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  6. chelsealondon 10.04.2017 18:18 # chelsealondon
    Лучший...легенда...

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  7. aacz 10.04.2017 18:11 # aacz
    Один из величайших игроков английского футбола.

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  8. ruslan19930611 10.04.2017 18:03 # ruslan19930611
    Просто виликий игрок

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  9. hachidlo 10.04.2017 18:02 # hachidlo
    Не удивительно, игрок мирового класса был. Жаль, что руководство/тренер Чулси с легендой обошлись в любимой своей манере.

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