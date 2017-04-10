Лэмпарда хотели "Барселона", "Интер" и "Реал"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что в бытность игроком его пытались подписать гранды европейского футбола вроде "Барселоны", "Реала" и "Интера".

Напомним, что Лэмпард провел 13 лет в футболке "синих" перед тем, как отправиться на один сезон в "Манчестер Сити", а затем завершить карьеру в МЛС. За это время Фрэнку поступало не одно предложение от потенциальных покупателей, но англичанин не жалеет, что отказал таким клубам, как "Барселона" или "Реал".



"В моей карьере были моменты, когда ко мне обращались представители других команд, но, оглядываясь в прошлое, я могу сказать, что нисколько об этом не жалею. Да, мной интересовались большие испанские клубы – "Барселона", "Реал", а также "Интер" при Жозе Моуриньо. Но никогда не было такого, чтобы я был готов подписать контракт. Ходили лишь слухи и разговоры за кулисами".



"Я очень рад, что не поддался искушению: если бы я сменил клуб, я бы однозначно скучал по "Челси". Мне повезло сказать, что я хранил верность одному клубу – это чувство невозможно купить и уж тем более потерять. "Челси" всегда был клубом, к которому я неравнодушен больше всего", - цитирует Лэмпарда Sky Sports.