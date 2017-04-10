Тони Адамс стал главным тренером "Гранады"

Легенда "Арсенала" Тони Адамс был назначен главным тренером "Гранады", заключив с испанским клубом соглашение до конца сезона.

Сегодня, расставшись с Лукасом Альваресом, китайские владельцы клуба приняли решение доверить первую команду Адамсу, который с прошлого года занимал в "Гранаде" должность спортивного директора.



Таким образом, 50-летний Адамс, последний раз тренировавший в 2011 году в Азербайджане, проведет заключительные семь матчей сезона, в котором "Гранада" отчаянно сражается за выживание в Ла Лиге. В данный момент отставание от спасительного места составляет семь очков.



Адамсу остается надеяться, что его период работы в Испании сложится успешнее, нежели у Дэвида Мойеса и Гари Невилла — двух последних британских тренеров, пробовавших себя в Ла Лиге.



Помимо ничем не примечательного периода работы в азербайджанской "Габале", Адамс также трудился ассистентом Харри Рэднаппа в "Портсмуте" с 2006 по 2008 год, а после ухода Харри в "Тоттенхэм" занял его место. Правда, Тони продержался лишь 16 матчей, в которых "помпи" набрали 10 очков.



Добавим, что за плечами у Адамса более 500 сыгранных матчей за "Арсенал" в период с 1983 по 2002 год. В этот период Тони завоевал 13 трофеев, включая четыре чемпионских титула.