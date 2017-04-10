Росса Баркли побили в баре

Мерсисайдская полиция взялась за расследование по факту избиения полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в одном из баров Ливерпуля.

Напомним, в воскресенье 23-летний Баркли помог "ирискам" одержать блестящую победу над "Лестером" со счетом 4:2 и даже был признан лучшим игроком матча.



Отмечая добытые три очка в одном из местных баров вечером того же дня, Росс повздорил с другим посетителем заведения и пропустил два удара в лицо, после которых оказался на земле.



Официальный представитель местной полиции уже объявил, что никаких жалоб от пострадавшей стороны не поступало, однако после распространенной в социальных сетях видеозаписи было принято решение о начале расследования.



Как сообщает The Guardian, "Эвертон" отказался от комментариев, но в понедельник Баркли прибыл на тренировку команды.



