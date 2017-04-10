Росса Баркли побили в баре
Мерсисайдская полиция взялась за расследование по факту избиения полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в одном из баров Ливерпуля.
Напомним, в воскресенье 23-летний Баркли помог "ирискам" одержать блестящую победу над "Лестером" со счетом 4:2 и даже был признан лучшим игроком матча.
Отмечая добытые три очка в одном из местных баров вечером того же дня, Росс повздорил с другим посетителем заведения и пропустил два удара в лицо, после которых оказался на земле.
Официальный представитель местной полиции уже объявил, что никаких жалоб от пострадавшей стороны не поступало, однако после распространенной в социальных сетях видеозаписи было принято решение о начале расследования.
Как сообщает The Guardian, "Эвертон" отказался от комментариев, но в понедельник Баркли прибыл на тренировку команды.
10.04.2017 16:05
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Он сам провоцировал.
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По такой роже и я въе6ал бы....
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С нежданчика усыпил.
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Jesus 33 все никак не может понять, как можно было отсосать у Челси и дома и в гостях. Паралич челюсти и сбитые коленки.
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А что вы хотели - это порт.
Одни бичи и алкаши, аутисты и прочий сброд со всей Британии.
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Точно в бороду!!!
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баркли сказал-я зарабатываю в неделю-сколько ты в год не заработаешь и получив зуботычину,он начал по привычке падать симулируя смертельное ранение,но вспомнил что не на футболе...было поздно и получил вторую вдогонку
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качество плохое
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Это Марез :)
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бггг))) это тебе за грязную игру в дерби чепушило эвертонское
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Вся карьера Баркли в одном 30 сек ролике
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Хаха))Тупой качок, который ложится после двух ударов! Это тебе за тот гол с досрочным празднованием
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Алкаш...
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Норм словил)
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Они просто думали, что играет за chelsea.Думали что делают доброе дело.
А оказалось нет.
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Мда,в крысу два удара сделал,что за люди пошли.
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