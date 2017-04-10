Росса Баркли побили в баре

Росс Баркли Мерсисайдская полиция взялась за расследование по факту избиения полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в одном из баров Ливерпуля.

Напомним, в воскресенье 23-летний Баркли помог "ирискам" одержать блестящую победу над "Лестером" со счетом 4:2 и даже был признан лучшим игроком матча.

Отмечая добытые три очка в одном из местных баров вечером того же дня, Росс повздорил с другим посетителем заведения и пропустил два удара в лицо, после которых оказался на земле.

Официальный представитель местной полиции уже объявил, что никаких жалоб от пострадавшей стороны не поступало, однако после распространенной в социальных сетях видеозаписи было принято решение о начале расследования.

Как сообщает The Guardian, "Эвертон" отказался от комментариев, но в понедельник Баркли прибыл на тренировку команды.


Метки Баркли, видео, происшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2017 16:05

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  1. abilkha-93 10.04.2017 17:01 # abilkha-93
    Он сам провоцировал.

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  2. chelsealondon 10.04.2017 16:54 # chelsealondon
    По такой роже и я въе6ал бы....

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  3. boavista 10.04.2017 16:50 # boavista
    С нежданчика усыпил.

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  4. golokante 10.04.2017 16:48 # golokante
    Jesus 33 все никак не может понять, как можно было отсосать у Челси и дома и в гостях. Паралич челюсти и сбитые коленки.

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  5. sellman 10.04.2017 16:45 # sellman
    А что вы хотели - это порт.
    Одни бичи и алкаши, аутисты и прочий сброд со всей Британии.

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  6. arsenallegend 10.04.2017 16:45 # arsenallegend
    Точно в бороду!!!

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  7. askarko 10.04.2017 16:40 # askarko
    баркли сказал-я зарабатываю в неделю-сколько ты в год не заработаешь и получив зуботычину,он начал по привычке падать симулируя смертельное ранение,но вспомнил что не на футболе...было поздно и получил вторую вдогонку

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  8. mancunia-planet 10.04.2017 16:30 # mancunia-planet
    качество плохое

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  9. last-chapter 10.04.2017 16:28 # last-chapter
    Это Марез :)

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  10. frisby 10.04.2017 16:26 # frisby
    бггг))) это тебе за грязную игру в дерби чепушило эвертонское

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  11. januzaj00 10.04.2017 16:17 # januzaj00
    Вся карьера Баркли в одном 30 сек ролике

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  12. beatboy 10.04.2017 16:14 # beatboy
    Хаха))Тупой качок, который ложится после двух ударов! Это тебе за тот гол с досрочным празднованием

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  13. chelsealondon 10.04.2017 16:11 # chelsealondon
    Алкаш...

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  14. sausage 10.04.2017 16:10 # sausage
    Норм словил)

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  15. jesus33 10.04.2017 16:08 # jesus33
    Они просто думали, что играет за chelsea.Думали что делают доброе дело.
    А оказалось нет.

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  16. reeker 10.04.2017 16:07 # reeker
    Мда,в крысу два удара сделал,что за люди пошли.

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