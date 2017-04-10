Усманов советует Венгеру найти себе преемника

Второй крупнейший акционер "Арсенала" Алишер Усманов обратился с Арсену Венгер и призвал того найти себе преемника на посту главного тренера.

На протяжении всего времени, что Усманов владеет акциями "канониров", он демонстрировал поддержку Венгеру и говорил, что с правильной финансовой поддержкой Арсен сможет конкурировать с сильнейшими клубами Премьер-Лиги и Европы.



Однако в данный момент Алишер, по-прежнему не имеющий места в совете директоров лондонцев, несколько изменил риторику своих высказываний. Усманов считает, что Венгеру пора задуматься о преемнике, хотя основную вину за все те проблемы, с которыми "Арсенал" столкнулся в этом сезоне, возлагает на фактического хозяина клуба Стэна Кроенке.



"Арсенал" нуждается в некоторых изменениях. Включая подготовку к приходу преемника Венгера, но этот процесс необходимо провести деликатно. Я могу предположить, что Венгер должен сам выбрать себе преемника".



"Я не думаю, что тренер в одиночку виноват в том, что происходит. Лично я, к сожалению, полностью изолирован от принятия каких-либо решений в клубе. Вся ответственность за судьбу клуба лежит на главном акционере", — сообщил Усманов Bloomberg.



Добавим, что Венгер работает в "Арсенале" уже почти 21 год. Этот сезон может стать первым для 67-летнего француза, который он завершит за пределами топ-4 Премьер-Лиги.