Почеттино шокирован результативностью Алли
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что он шокирован от результативности полузащитника Деле Алли.
Отличившись победным ударом в поединке с "Уотфордом", Алли довел число своих голов в Премьер-Лиге до 40. По этому показателю Деле опережает Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда и Дэвида Бекхэма, которые в 21 год забили 40 мячей на троих.
Такая высокая результативность Алли начинает пугать даже Почеттино. Аргентинец уверен, что это далеко не предел для прогрессирующего Деле.
"Это невероятные цифры, разве нет? Тем более что он еще совсем зеленый. Да, Деле показывает великолепную игру, но он еще ребенок. Именно поэтому он может смело прибавлять – у него поистине огромный потенциал", - цитирует Почеттино Daily Mirror.
10.04.2017 15:00
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Последние комментарии:
Параллели с легендами будем проводит на закате карьеры Алли.
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не 40 голов, а 40 результативных действий.
26 голов, 14 асистов
у Стиви и Лэпса- 6 и 4
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просто соперники на тоттенхем не настраиваются , как на грандов. на евро растворилась среди топ футболистов Европы.
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Какие ещё 40 голов?!
Что за бред
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Алли конечно в порядке, но зачем писать такой бред?!
"Отличившись победным ударом в поединке с "Уотфордом", Алли довел число своих голов в Премьер-Лиге до 40"...до отметки 40 голов ему еще очень далеко, реальна цифра голов в АПЛ - 26
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Ну хоть какая-то смена титанам нулевых. Баркли туговат, а вот Дайер и Алли - самое оно.
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Первый
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