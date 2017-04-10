Почеттино шокирован результативностью Алли

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что он шокирован от результативности полузащитника Деле Алли.

Отличившись победным ударом в поединке с "Уотфордом", Алли довел число своих голов в Премьер-Лиге до 40. По этому показателю Деле опережает Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда и Дэвида Бекхэма, которые в 21 год забили 40 мячей на троих.



Такая высокая результативность Алли начинает пугать даже Почеттино. Аргентинец уверен, что это далеко не предел для прогрессирующего Деле.



"Это невероятные цифры, разве нет? Тем более что он еще совсем зеленый. Да, Деле показывает великолепную игру, но он еще ребенок. Именно поэтому он может смело прибавлять – у него поистине огромный потенциал", - цитирует Почеттино Daily Mirror.