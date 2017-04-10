Почеттино шокирован результативностью Алли

Маурисио Почеттино и Деле Алли Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что он шокирован от результативности полузащитника Деле Алли.

Отличившись победным ударом в поединке с "Уотфордом", Алли довел число своих голов в Премьер-Лиге до 40. По этому показателю Деле опережает Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда и Дэвида Бекхэма, которые в 21 год забили 40 мячей на троих.

Такая высокая результативность Алли начинает пугать даже Почеттино. Аргентинец уверен, что это далеко не предел для прогрессирующего Деле.

"Это невероятные цифры, разве нет? Тем более что он еще совсем зеленый. Да, Деле показывает великолепную игру, но он еще ребенок. Именно поэтому он может смело прибавлять – у него поистине огромный потенциал", - цитирует Почеттино Daily Mirror.



Метки Алли, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 10.04.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1518

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. boavista 10.04.2017 16:54 # boavista
    Параллели с легендами будем проводит на закате карьеры Алли.

    (ответить)

  2. aspej 10.04.2017 16:26 # aspej
    не 40 голов, а 40 результативных действий.
    26 голов, 14 асистов
    у Стиви и Лэпса- 6 и 4

    (ответить)

  3. chr1s8rown 10.04.2017 15:29 # chr1s8rown
    просто соперники на тоттенхем не настраиваются , как на грандов. на евро растворилась среди топ футболистов Европы.

    (ответить)

  4. liver-red-son 10.04.2017 15:24 # liver-red-son
    Какие ещё 40 голов?!
    Что за бред

    (ответить)

  5. simpleclever 10.04.2017 15:20 # simpleclever
    Алли конечно в порядке, но зачем писать такой бред?!
    "Отличившись победным ударом в поединке с "Уотфордом", Алли довел число своих голов в Премьер-Лиге до 40"...до отметки 40 голов ему еще очень далеко, реальна цифра голов в АПЛ - 26

    (ответить)

  6. gidro-met 10.04.2017 15:13 # gidro-met
    Ну хоть какая-то смена титанам нулевых. Баркли туговат, а вот Дайер и Алли - самое оно.

    (ответить)

  7. barstreetboy 10.04.2017 15:04 # barstreetboy
    Первый

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: