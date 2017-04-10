32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Арсен Венгер и Сэм Эллардайс В понедельник 10 апреля поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенал" завершится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был полон воодушевления после разгромной победы над "Вест Хэмом" в предыдущем туре, однако тот результат не должен вводить в заблуждение — в данный момент "молотобойцы" в глубоком кризисе, а собственные проблемы "канониров" никуда не делись. На сей раз "Арсенал" встретит более мотивированного соперника, который вдобавок находится в лучшей форме — "Кристал Пэлас" выиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. Однако статистика не на стороне "орлов" — в рамках высшего дивизиона им лишь дважды удалось обыграть "Арсенал" в 33 попытках.

"Кристал Пэлас" рискует недосчитаться сразу 11 игроков, включая Скотта Данна, Патрика Ван Анхольта и Джеймса Томкинса. Джо Ледли возвращается после рождения своего сына.

Защищать ворота "Арсенала" продолжит Эмилиано Мартинес, поскольку Петр Чех и Давид Оспина все еще лечатся. Лоран Косьелни пока не залечил ахилл.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2017 14:00

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  1. thegodfather 10.04.2017 14:20 # thegodfather
    впирет гунарс. Интрига за 4-ку должна жить! КП должен вылетать! АЙДА

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  2. mancunia-planet 10.04.2017 14:09 # mancunia-planet
    да будет тм 3

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  3. rap-woiska 10.04.2017 14:05 # rap-woiska
    нормально так седня бентеч с заа и сакфо покарают педрильную станцию

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  4. fc-zenit 10.04.2017 14:03 # fc-zenit
    надеюсь что один старый маразматик, обыграет другого старого маразматика.

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  5. reddevil13 10.04.2017 14:00 # reddevil13
    Паласу очки нужнее, изи вин.

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