32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 10 апреля поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенал" завершится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был полон воодушевления после разгромной победы над "Вест Хэмом" в предыдущем туре, однако тот результат не должен вводить в заблуждение — в данный момент "молотобойцы" в глубоком кризисе, а собственные проблемы "канониров" никуда не делись. На сей раз "Арсенал" встретит более мотивированного соперника, который вдобавок находится в лучшей форме — "Кристал Пэлас" выиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. Однако статистика не на стороне "орлов" — в рамках высшего дивизиона им лишь дважды удалось обыграть "Арсенал" в 33 попытках.



"Кристал Пэлас" рискует недосчитаться сразу 11 игроков, включая Скотта Данна, Патрика Ван Анхольта и Джеймса Томкинса. Джо Ледли возвращается после рождения своего сына.



Защищать ворота "Арсенала" продолжит Эмилиано Мартинес, поскольку Петр Чех и Давид Оспина все еще лечатся. Лоран Косьелни пока не залечил ахилл.