Лэмпард рассказал, почему считает Азар лучшим игроком сезона

Эден Азар Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что вингер "синих" Эден Азар заслуживает звания Игрок Года по итогам сезона.

По мнению Лэмпарда, бельгиец добавил в зрелости и больше не стремится по два раза обыграть соперника за счет обводки – Эден прямиком движется к воротам, что позволило ему забить уже 14 мячей в этом сезоне.

"Он начал показывать, что созрел для больших достижений - как на поле, так и за его пределам. Он дает больше интервью, чаще говорит на английском. Поверьте, все эти детали очень важны, когда ты становишься игроком топ-класса".

"В прошлом сезоне Эден мог по два раза обыграть своего соперника, но теперь он более эффективен и забивает голы. Для меня он лучший игрок Премьер-Лиги на данный момент", - сообщил Лэмпард Sky Sports.



Метки Азар, Лэмпард, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 10.04.2017 13:00

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  1. jesus33 10.04.2017 13:49 # jesus33
    Он дает больше интервью, чаще говорит на английском.
    =
    То есть он за 5 лет в Англии не смог даже полностью выучить язык?
    Я конечно подозревал, что он тупорылый, но настолько...

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  2. jerry-maguire 10.04.2017 13:46 # jerry-maguire
    Лэмпард конечно правильные вещи говорит.
    но все же -
    санчес>азар

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  3. thegodfather 10.04.2017 13:14 # thegodfather
    потому что он лучший игрок сезона

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  4. chelsealondon 10.04.2017 13:07 # chelsealondon
    Топчик о топчике....

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  5. mr-terry 10.04.2017 13:03 # mr-terry
    но ведь сосаф говорил,что переплатили(

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  6. aacz 10.04.2017 13:03 # aacz
    Дело говорит.

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