Лэмпард рассказал, почему считает Азар лучшим игроком сезона
Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что вингер "синих" Эден Азар заслуживает звания Игрок Года по итогам сезона.
По мнению Лэмпарда, бельгиец добавил в зрелости и больше не стремится по два раза обыграть соперника за счет обводки – Эден прямиком движется к воротам, что позволило ему забить уже 14 мячей в этом сезоне.
"Он начал показывать, что созрел для больших достижений - как на поле, так и за его пределам. Он дает больше интервью, чаще говорит на английском. Поверьте, все эти детали очень важны, когда ты становишься игроком топ-класса".
"В прошлом сезоне Эден мог по два раза обыграть своего соперника, но теперь он более эффективен и забивает голы. Для меня он лучший игрок Премьер-Лиги на данный момент", - сообщил Лэмпард Sky Sports.
10.04.2017 13:00
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Последние комментарии:
Он дает больше интервью, чаще говорит на английском.
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То есть он за 5 лет в Англии не смог даже полностью выучить язык?
Я конечно подозревал, что он тупорылый, но настолько...
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Лэмпард конечно правильные вещи говорит.
но все же -
санчес>азар
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потому что он лучший игрок сезона
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Топчик о топчике....
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но ведь сосаф говорил,что переплатили(
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Дело говорит.
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