Моуриньо: "Лига Европы имеет фундаментальное значение для нас"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что Лига Европы имеет "фундаментальное" значение для его команды на остаток сезона.
После победы 0:3 над "Сандерлендом" в воскресенье Моуриньо пообещал, что "красные дьяволы" продолжат погоню за "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги.
Однако эти слова Моуриньо не должны вводить в заблуждение — выиграть Лигу Европы, получить очередной трофей и путевку в Лигу Чемпионов Жозе, уже завоевавший Суперкубок Англии и Кубок Лиги в этом сезоне, хочет гораздо больше, чем финишировать четвертым.
"Это наш единственный шанс выиграть еще один трофей. Финишировать четвертыми сложно, а Лига Европы — единственный турнир, который мы все еще можем выиграть, поэтому мы должны стремиться к этому".
"Я не хочу, чтобы наш клуб был счастлив просто участвовать в борьбе за место в топ-4 и путевку в Лигу Чемпионов. Я хочу, чтобы мы сражались за трофеи".
"Мы не скрываем, что все еще ведем борьбу за доступные нам позиции в Премьер-Лиге, но Лига Европы имеет фундаментальное значение для нас. Мы уже не можем выиграть Премьер-Лигу, потому что слишком много матчей свели вничью", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
10.04.2017 12:00
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Последние комментарии:
с такой унылой игрой - абасруцца в ЛЕ. Андерлехт очень сильный клуб, Ачимпонг апупительный игрок - накидает Дегею зашиворот
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Просто не может поставить игру с командой и уже цепляется за любой шанс. Слова словами. Но вот когда тренер ставит игру на 1-3 человек или еще лучше если филаини стоит в завершении атаки то тут пора задуматься. Погба с которым обосрались и ни когда не признают. Ибра который тащит пока настроение есть. А последний матч играть не хотели. Ходили пешком. С такой игрой что делать в лч? Обосраться? ЛЕ шанс. Топов там нет. И если там еще обосраться то тут нужно все пропустить и поставить игру. А не то что твариться сейчас
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Если команда выигрывает, то пишется 1:0, 2:0, 3:0, независимо от места проведения игры. Соответственно - если проигрывает, то 0:1, 0:2 и т.д.
Заебал уже...
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там ни одного топа нет, если с таким подбором команд Маур не сможет выйграть ЛЕ, то это пздц говорить не о чем тогда...
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Он просто не знал в какое дерьмо зашел и что эти калечи не смогут бороться за титул))
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2013
Моуриньо не был бы счастлив победе в Лиге Европы
"Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Если я выиграю Лигу Европы, это будет большим разочарованием для меня, потому что я не хочу выступать в ней. Я не хочу, чтобы мои игроки чувствовали, что Лига Европы - это наш турнир. Лига Чемпионов - единственный европейский турнир, в котором мы должны играть, и мы должны отдавать в нем все свои силы", - цитирует Моуриньо Sky Sports.
2016
Моуриньо: "МЮ не хочет участвовать в Лиге Европы"
"Лига Европы — не тот турнир, в котором "Манчестер Юнайтед" хочет участвовать. Это не тот турнир, в котором хочу участвовать я или игроки, но это турнир, где мы оказались, и такова реальность.
2017
Моуриньо: "Лига Европы имеет фундаментальное значение для нас"
Моуриньо готов пожертвовать Премьер-Лигой ради Лиги Европы
Моуриньо предпочитает победу в Лиге Европы четвертому месту
Моуриньо: "Лига Европы для нас важнее, чем Кубок Англии"
Моуриньо хочет выиграть Лигу Европы
как скатился чмоур...
для всяких "на тот момент ЛЕ не имел такого статуса как сейчас"
новость о том что победа в ЛЕ выводит команду в ЛЧ была в мае 2013."mind games" обоссаного и бени июль 2013.
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Когда-то он считал этот кубок недокубком,теперь он важен,одним словом человек погоды
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на фото игры разума в исполнении Жозе
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"Я не хочу, чтобы наш клуб был счастлив просто участвовать в борьбе за место в топ-4 и путевку в Лигу Чемпионов. Я хочу, чтобы мы сражались за трофеи"
Сказал бы проще "Я не Венгер и мы не Арсенал"
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ору с обоссаного
сам же глумился над беней, когда тот ле оформил с пенсами)
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