Моуриньо: "Лига Европы имеет фундаментальное значение для нас"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что Лига Европы имеет "фундаментальное" значение для его команды на остаток сезона.

После победы 0:3 над "Сандерлендом" в воскресенье Моуриньо пообещал, что "красные дьяволы" продолжат погоню за "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги.



Однако эти слова Моуриньо не должны вводить в заблуждение — выиграть Лигу Европы, получить очередной трофей и путевку в Лигу Чемпионов Жозе, уже завоевавший Суперкубок Англии и Кубок Лиги в этом сезоне, хочет гораздо больше, чем финишировать четвертым.



"Это наш единственный шанс выиграть еще один трофей. Финишировать четвертыми сложно, а Лига Европы — единственный турнир, который мы все еще можем выиграть, поэтому мы должны стремиться к этому".



"Я не хочу, чтобы наш клуб был счастлив просто участвовать в борьбе за место в топ-4 и путевку в Лигу Чемпионов. Я хочу, чтобы мы сражались за трофеи".



"Мы не скрываем, что все еще ведем борьбу за доступные нам позиции в Премьер-Лиге, но Лига Европы имеет фундаментальное значение для нас. Мы уже не можем выиграть Премьер-Лигу, потому что слишком много матчей свели вничью", — цитирует Моуриньо The Telegraph.