Моуриньо: "Лига Европы имеет фундаментальное значение для нас"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что Лига Европы имеет "фундаментальное" значение для его команды на остаток сезона.

После победы 0:3 над "Сандерлендом" в воскресенье Моуриньо пообещал, что "красные дьяволы" продолжат погоню за "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги.

Однако эти слова Моуриньо не должны вводить в заблуждение — выиграть Лигу Европы, получить очередной трофей и путевку в Лигу Чемпионов Жозе, уже завоевавший Суперкубок Англии и Кубок Лиги в этом сезоне, хочет гораздо больше, чем финишировать четвертым.

"Это наш единственный шанс выиграть еще один трофей. Финишировать четвертыми сложно, а Лига Европы — единственный турнир, который мы все еще можем выиграть, поэтому мы должны стремиться к этому".

"Я не хочу, чтобы наш клуб был счастлив просто участвовать в борьбе за место в топ-4 и путевку в Лигу Чемпионов. Я хочу, чтобы мы сражались за трофеи".

"Мы не скрываем, что все еще ведем борьбу за доступные нам позиции в Премьер-Лиге, но Лига Европы имеет фундаментальное значение для нас. Мы уже не можем выиграть Премьер-Лигу, потому что слишком много матчей свели вничью", — цитирует Моуриньо The Telegraph.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2151

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. winnerd 10.04.2017 14:11 # winnerd
    с такой унылой игрой - абасруцца в ЛЕ. Андерлехт очень сильный клуб, Ачимпонг апупительный игрок - накидает Дегею зашиворот

    (ответить)

  2. havedriven 10.04.2017 13:55 # havedriven
    Просто не может поставить игру с командой и уже цепляется за любой шанс. Слова словами. Но вот когда тренер ставит игру на 1-3 человек или еще лучше если филаини стоит в завершении атаки то тут пора задуматься. Погба с которым обосрались и ни когда не признают. Ибра который тащит пока настроение есть. А последний матч играть не хотели. Ходили пешком. С такой игрой что делать в лч? Обосраться? ЛЕ шанс. Топов там нет. И если там еще обосраться то тут нужно все пропустить и поставить игру. А не то что твариться сейчас

    (ответить)

  3. igvalkon 10.04.2017 13:45 # igvalkon
    Если команда выигрывает, то пишется 1:0, 2:0, 3:0, независимо от места проведения игры. Соответственно - если проигрывает, то 0:1, 0:2 и т.д.
    Заебал уже...

    (ответить)

  4. mancunia-planet 10.04.2017 13:43 # mancunia-planet
    там ни одного топа нет, если с таким подбором команд Маур не сможет выйграть ЛЕ, то это пздц говорить не о чем тогда...

    (ответить)

  5. chelseafanmd 10.04.2017 13:05 # chelseafanmd
    Он просто не знал в какое дерьмо зашел и что эти калечи не смогут бороться за титул))

    (ответить)

  6. mr-terry 10.04.2017 13:00 # mr-terry
    2013
    Моуриньо не был бы счастлив победе в Лиге Европы

    "Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Если я выиграю Лигу Европы, это будет большим разочарованием для меня, потому что я не хочу выступать в ней. Я не хочу, чтобы мои игроки чувствовали, что Лига Европы - это наш турнир. Лига Чемпионов - единственный европейский турнир, в котором мы должны играть, и мы должны отдавать в нем все свои силы", - цитирует Моуриньо Sky Sports.

    2016
    Моуриньо: "МЮ не хочет участвовать в Лиге Европы"

    "Лига Европы — не тот турнир, в котором "Манчестер Юнайтед" хочет участвовать. Это не тот турнир, в котором хочу участвовать я или игроки, но это турнир, где мы оказались, и такова реальность.

    2017
    Моуриньо: "Лига Европы имеет фундаментальное значение для нас"
    Моуриньо готов пожертвовать Премьер-Лигой ради Лиги Европы
    Моуриньо предпочитает победу в Лиге Европы четвертому месту
    Моуриньо: "Лига Европы для нас важнее, чем Кубок Англии"
    Моуриньо хочет выиграть Лигу Европы

    как скатился чмоур...
    для всяких "на тот момент ЛЕ не имел такого статуса как сейчас"
    новость о том что победа в ЛЕ выводит команду в ЛЧ была в мае 2013."mind games" обоссаного и бени июль 2013.

    (ответить)

  7. ibon 10.04.2017 12:57 # ibon
    Когда-то он считал этот кубок недокубком,теперь он важен,одним словом человек погоды

    (ответить)

  8. selfish 10.04.2017 12:50 # selfish
    на фото игры разума в исполнении Жозе

    (ответить)

  9. gringo1990 10.04.2017 12:15 # gringo1990
    "Я не хочу, чтобы наш клуб был счастлив просто участвовать в борьбе за место в топ-4 и путевку в Лигу Чемпионов. Я хочу, чтобы мы сражались за трофеи"

    Сказал бы проще "Я не Венгер и мы не Арсенал"

    (ответить)

  10. kos9k 10.04.2017 12:07 # kos9k
    ору с обоссаного
    сам же глумился над беней, когда тот ле оформил с пенсами)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: