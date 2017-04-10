"Манчестер Сити" обратил внимание на Заху
"Манчестер Сити" обозначил свой интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе в преддверии летнего трансферного окна.
Ранее в своей карьере Заха уже имел шанс в топ-клубе, но за 18 месяцев в "Манчестер Юнайтед" толком себя не проявил. Сделав шаг назад, Уилфрид нащупал свою игру и вновь принялся прогрессировать.
В данный момент 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара заметно окреп и демонстрирует лучший футбол в своей карьере, что не оставили без внимания большие клубы.
Достоверно известно, что давний интерес к Уилфриду имеет "Тоттенхэм", однако теперь, передает Daily Mail, "горожане" тоже попросили "Пэлас" держать их в курсе любых событий, которые могут затронуть будущее Захи.
Добавим, что в данный момент Заха получает на "Селхерст Парк" только 60 тыс. фунтов в неделю — в два раза меньше, чем его одноклубник Кристиан Бентеке.
10.04.2017 11:00
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Саф блять гений был . Ска че он не мог умереть тренером мю лет через 10, пох на его отдых и пенсию. Скока чуваков его выкинули а они топеры. С ним македа даже феерил , когда Зидан ушел не так херово. Уход САФА и команда стала унылым говном без той самобытности и характера
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В аснл этого наилютейшего топаря
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Не пойдет. Смысла нет им его брать, не их уровень просто напросто. Лучше Санчеса пускай берут, идеальное усиление на пару лет.
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