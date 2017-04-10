"Манчестер Сити" обратил внимание на Заху

"Манчестер Сити" обозначил свой интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе в преддверии летнего трансферного окна.

Ранее в своей карьере Заха уже имел шанс в топ-клубе, но за 18 месяцев в "Манчестер Юнайтед" толком себя не проявил. Сделав шаг назад, Уилфрид нащупал свою игру и вновь принялся прогрессировать.



В данный момент 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара заметно окреп и демонстрирует лучший футбол в своей карьере, что не оставили без внимания большие клубы.



Достоверно известно, что давний интерес к Уилфриду имеет "Тоттенхэм", однако теперь, передает Daily Mail, "горожане" тоже попросили "Пэлас" держать их в курсе любых событий, которые могут затронуть будущее Захи.



Добавим, что в данный момент Заха получает на "Селхерст Парк" только 60 тыс. фунтов в неделю — в два раза меньше, чем его одноклубник Кристиан Бентеке.