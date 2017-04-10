Венгер хочет сохранить Окслейд-Чемберлена в "Арсенале"

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что для его клуба "жизненно важно" сохранить полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

В этом сезоне 23-летнему Окслейд-Чемберлену так и не удалось утвердиться в качестве основного игрока команды Венгер. Сейчас Алекс вот уже почти месяц не появляется в стартовом составе.



Отсутствие возможности играть каждую неделю по 90 минут, а также собственное предпочтение действовать на позиции центрального полузащитника, а не флангового могут навести Алекса на мысли о смене клуба — особенно в свете того, что действующий контракт Окслейд-Чемберлена истекает уже через год.



Однако Венгер, купивший Окслейд-Чемберлена у "Саутгемптона" в 2011 году, считает, что "Арсеналу" крайне важно продлить сотрудничество с Алексом.



"Лично я думаю, что нам жизненно важно сохранить Чемберлена в "Арсенале". Мы пригласили его, когда он был очень молод, мы вырастили его, и я думаю, он обладает отличным характером. Мне нравится его характер, и у него хорошие футбольные мозги. Потеря такого рода игрока нанесла бы нам большой ущерб".



"Несколько раз за последние годы я использовал его в качестве центрального полузащитника и думаю, он был хорош. Он так заряжен на атаку. Также вы можете видеть, что этот парень справляется с оказываемым на него давлением".



"Он обладает навыками дриблинга и ускорением, чтобы выходить из под прессинга. Он пробивной игрок. В полузащите это важно. Иногда мне кажется, что на фланге он выпадает из игры, тогда как в центре более сосредоточен. Ему нужно участвовать в игре".



"Он может терять мячи, но при оборонительной игре он хорош в единоборствах. Он обладает этого рода крепостью тела, которая очень важна в Премьер-Лиге, когда ты вступаешь в единоборства".



"Да, у него нет достаточного опыта игры на этой позиции. Но он упорно работает, и я думаю, он значительно прибавил. Он тот игрок, которому нравится брать мяч и идти в атаку на соперника", — цитирует Венгера Daily Mirror.