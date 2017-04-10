Гвардиола ставит Сильву в один ряд с Хави и Иньестой

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поставил своего полузащитника Давида Сильву в один ряд с легендами "Барселоны" Хави и Андресом Иньестой.

В матче минувшего уикенда против "Халла" (3:1) Сильва надел капитанскую повязку и провел настоящий мастер-класс на поле, поучаствовав во всех трех голах своей команды. Когда за 18 минут до финального свистка Давид был заменен, "Этихад" провожал его, аплодируя стоя.



Ранее Гвардиола уже говорил, что персона 31-летнего игрока сборной Испании была одной из главных причин, почему он взялся за работу с "Сити". А сейчас Хосеп намекнул, что жалеет об упущенной возможности поработать с Давидом ранее в своей карьере.



"Когда я говорю, что мне повезло, то это потому, что я обладал Хави, Иньестой, а теперь Сильвой. Все трое являются выдающимися игроками".



"Помню, в свой первый или второй год работы с "Барселоной" я говорил с Унаи Эмери, тренером ПСЖ, который тогда работал с "Валенсией". После матча он сказал мне: "Давид Сильва — игрок для тебя, для "Барселоны". Поверь мне, этот игрок безусловно подходит "Барселоне".



"И он был так прав. Он особенный игрок, но он стоил так дорого, так дорого", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Также Гвардиола выразил мнение, что Сильва даже в 31 год имеет пространство для дальнейшего развития. Тренер "Сити" хочет, чтобы Давид, забивший уже шесть голов в этом сезоне, поработал над своей результативностью.



"Я всегда говорил, что он должен забивать голы, потому что, если бы Сильва забивал голы, то невозможно представить, кем бы он стал. У него есть абсолютно все. У него есть характер, он боец. Надеюсь, мы сможем сделать его еще лучше. Но я поздравляю его с тем, чего он добился здесь в Англии", — добавил Гвардиола.



Отметим, что в июне 2010 "горожане" приобрели Сильву у "Валенсии" за 26 миллионов фунтов. Уже в своем первом сезоне в "Сити" Давид выиграл Кубок Англии, позже дважды завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги.