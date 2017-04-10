"Эвертон" требует от Баркли сделать выбор

Главный тренер "Эвертон" Рональд Куман напомнил своему полузащитнику Россу Баркли, что тот должен сделать выбор между новым контрактом и тем, чтобы быть проданным грядущим летом.

В отличие от ситуации с нападающим Ромелу Лукаку, действующий контракт Баркли истекает уже в следующем году, поэтому "ириски" не могут позволить себе затягивать ситуацию и желают получить ответ от ключевого игрока в самое ближайшее время.



После победного матча против "Лестера" (4:2), в котором 23-летний Баркли отметился результативной передачей на Лукаку и был признан лучшим игроком встречи, Куман призвал своего подопечного определиться.



"Мы предложили ему новый контракт, и теперь есть два варианта. Первый: он подпишет этот контракт. А если не подпишет, тогда мы будем вынуждены продать игрока. Ситуация проста — на мой взгляд, здесь нет ничего сложного".



"Мы стремимся сохранить своих лучших игроков. Мы много разговаривали с Россом и Ромом, потому что они по-настоящему важны для нас. В большинстве матчей все решает разница в классе игроков "Эвертона" и соперника, и сегодня они сыграли действительно хорошо", — цитирует Кумана Sky Sports.



Добавим, что в прошлом месяце одноклубник Баркли Лукаку отклонил предложение "ирисок" о новом контракте с заплатой в 140 тысяч фунтов в неделю. Однако действующее соглашение Ромелу истекает только через два года.