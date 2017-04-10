Томпсон советует "Ливерпулю" использовать Сако как приманку для покупки Ван Дейка

Виргил Ван Дейк Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон призвал главного тренера "красных" Юргена Клоппа использовать Мамаду Сако как приманку для приобретения защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка.

Впечатляющая игра Сако в аренде за "Кристал Пэлас" заставила мерсисайдский клуб повысить установленную на Мамаду цену до 30 миллионов фунтов. Однако возвращать француза на "Энфилд", уверено издание Liverpool Echo, Клопп по-прежнему не собирается.

Одним из возможных претендентов на Сако, помимо "Пэлас", называется "Саутгемптон" во главе с соотечественником Мамаду Клодом Пюэлем. Томпсон считает, что это может обеспечить "Ливерпулю" шанс переманить очередную звезду с "Сент Мэри".

"Майкл Кин и Виргил Ван Дейк — две потенциальных цели, на которых я бы ориентировался. Однако искать усиление центра обороны будут многие команды, включая оба клуба из Манчестера и, возможно, "Арсенал", поэтому ты должен сработать быстро".

"Мамаду Сако способен стать хорошей приманкой, которая помогла бы помочь заполучить эти цели, потому что в "Кристал Пэлас" его репутация совершенно не пострадала", — сообщил Томпсон в эфире Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако, Саутгемптон, Томпсон

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2017 07:00

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  1. chr1s8rown 10.04.2017 08:10 # chr1s8rown
    а мнение сахо не интересен господин . нахуй ему в середняк переходить? он скорее в какой нибудь французский гранд уйдёт. в итоге останемся ни счем.

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  2. nsarcozy 10.04.2017 07:23 # nsarcozy
    Пошел ты, Томпсон. Из-за тебя и твоих слов на радио, что Санчес договорился с Ливерпулем, ты подставил меня и моя фраза "закрыли за налик" использовалась в то время чаще, чем за все время существования сайта!

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  3. caxar 10.04.2017 07:16 # caxar
    идеальный расклад.

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