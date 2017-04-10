Диего Коста "очень счастлив" в "Челси"
Нападающий Диего Коста заявил, что счастлив в "Челси", но дал понять, что по-прежнему испытывает дискомфорт от жизни в Лондоне.
На протяжении едва ли не каждого трансферного окна Косту связывает с уходом со "Стэмфорд Бридж". По собственному признанию, Диего пытался вернуться в "Атлетико" прошлым летом. А в январе игрока сборной Испании активно сватали в Китай.
Ходят слухи, что "синие" уже вовсю подыскивают замену 28-летнему Косте, который с 22 января забил лишь три гола в рамках Премьер-Лиги. Однако сам Диего намекает, что готов остаться в "Челси" — даже несмотря на свою тоску по родине.
"У меня есть еще два года по контракту. Я всегда очень честен с близкими мне людьми. Я говорю им, что очень счастлив в "Челси".
"Клуб многое мне дает, равно как и фанаты с партнерами по команде. Я выступаю за команду, которая побеждает, и это мотивирует меня еще больше".
"Прошлый сезон сложился не лучшим образом — не только для меня, но и для других игроков, для "Челси". Надеюсь, этот год будет другим, и мы выиграем трофеи. Если ты выступаешь за команду, которая побеждает, то всегда хочет остаться в ней на отведенное тебе время".
"Я счастлив в "Челси". Я не могу сказать, что непременно счастлив своей жизнью в Лондоне, но это нечто совершенно другое. Это вещи не имеют отношения друг к другу", — сообщил Коста SFT Sport.
Добавим, что в 26 матчах этого сезона Премьер-Лиги Коста забил 17 голов.
10.04.2017 06:00
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Последние комментарии:
пса продать, но лукаку не покупать. морату тоже не покупать. все эти варианты - тупиковая ветвь развития.
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6 29 54
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По меркам ТОП-клубов игрок конечно же средний, но для какого-нибудь мусорного клуба вполне нормальный вариант.
chelsea не даст соврать.
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Eбанyтые пiнсы, завоют от тоски по Гувнарю, когда вместо него будет бегать Мукаку или Мурату. Пздц кароче
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Привет, скотобаза
Один я хочу, что бы Мората перешел вместо Лукаку??!
Раньше конечно я был за макаку, но стоит попробовать с техничным наконечником! От того же Косты мяч отскакивает как от деревяшки, единственное - они с Лукаку могут побороться за мяч в штрафной, протащить и прочее.
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Марсиюль 80 млн - 3 гола
Батшуаи 35 млн - 1 гол
Ориги 10 млн - 6 голов
Милнер 0 млн - 7 голов
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даже дрогба смог закрепиться в этом клубе в свои 29, а этот не может, это насколько нужно быть бездарем слабохарактерным
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так это очевидно братья, ведь Челси лучший клуб мира. А Коста лучший нападающий в футболе
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Новость для фан сайта
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В Зенит его!
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Если выйдет на свой урорвень 2016 года (лучший форвард АПЛ), то можно и оставитиь. В так Гризманна у красной мочи надо бы увести из под носа.
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Тогда Лукаку в Челси не будет. Они никогда не играли в двух чистых форвардов.
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