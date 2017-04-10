Диего Коста "очень счастлив" в "Челси"

Нападающий Диего Коста заявил, что счастлив в "Челси", но дал понять, что по-прежнему испытывает дискомфорт от жизни в Лондоне.

На протяжении едва ли не каждого трансферного окна Косту связывает с уходом со "Стэмфорд Бридж". По собственному признанию, Диего пытался вернуться в "Атлетико" прошлым летом. А в январе игрока сборной Испании активно сватали в Китай.



Ходят слухи, что "синие" уже вовсю подыскивают замену 28-летнему Косте, который с 22 января забил лишь три гола в рамках Премьер-Лиги. Однако сам Диего намекает, что готов остаться в "Челси" — даже несмотря на свою тоску по родине.



"У меня есть еще два года по контракту. Я всегда очень честен с близкими мне людьми. Я говорю им, что очень счастлив в "Челси".



"Клуб многое мне дает, равно как и фанаты с партнерами по команде. Я выступаю за команду, которая побеждает, и это мотивирует меня еще больше".



"Прошлый сезон сложился не лучшим образом — не только для меня, но и для других игроков, для "Челси". Надеюсь, этот год будет другим, и мы выиграем трофеи. Если ты выступаешь за команду, которая побеждает, то всегда хочет остаться в ней на отведенное тебе время".



"Я счастлив в "Челси". Я не могу сказать, что непременно счастлив своей жизнью в Лондоне, но это нечто совершенно другое. Это вещи не имеют отношения друг к другу", — сообщил Коста SFT Sport.



Добавим, что в 26 матчах этого сезона Премьер-Лиги Коста забил 17 голов.