Диего Коста "очень счастлив" в "Челси"

Диего Коста Нападающий Диего Коста заявил, что счастлив в "Челси", но дал понять, что по-прежнему испытывает дискомфорт от жизни в Лондоне.

На протяжении едва ли не каждого трансферного окна Косту связывает с уходом со "Стэмфорд Бридж". По собственному признанию, Диего пытался вернуться в "Атлетико" прошлым летом. А в январе игрока сборной Испании активно сватали в Китай.

Ходят слухи, что "синие" уже вовсю подыскивают замену 28-летнему Косте, который с 22 января забил лишь три гола в рамках Премьер-Лиги. Однако сам Диего намекает, что готов остаться в "Челси" — даже несмотря на свою тоску по родине.

"У меня есть еще два года по контракту. Я всегда очень честен с близкими мне людьми. Я говорю им, что очень счастлив в "Челси".

"Клуб многое мне дает, равно как и фанаты с партнерами по команде. Я выступаю за команду, которая побеждает, и это мотивирует меня еще больше".

"Прошлый сезон сложился не лучшим образом — не только для меня, но и для других игроков, для "Челси". Надеюсь, этот год будет другим, и мы выиграем трофеи. Если ты выступаешь за команду, которая побеждает, то всегда хочет остаться в ней на отведенное тебе время".

"Я счастлив в "Челси". Я не могу сказать, что непременно счастлив своей жизнью в Лондоне, но это нечто совершенно другое. Это вещи не имеют отношения друг к другу", — сообщил Коста SFT Sport.

Добавим, что в 26 матчах этого сезона Премьер-Лиги Коста забил 17 голов.


Метки Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2017 06:00

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  1. j-silver 10.04.2017 08:40 # j-silver
    пса продать, но лукаку не покупать. морату тоже не покупать. все эти варианты - тупиковая ветвь развития.

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  2. reddevil13 10.04.2017 08:37 # reddevil13
    6 29 54

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  3. jesus33 10.04.2017 08:37 # jesus33
    По меркам ТОП-клубов игрок конечно же средний, но для какого-нибудь мусорного клуба вполне нормальный вариант.
    chelsea не даст соврать.

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  4. chelsea-69 10.04.2017 08:34 # chelsea-69
    Eбанyтые пiнсы, завоют от тоски по Гувнарю, когда вместо него будет бегать Мукаку или Мурату. Пздц кароче

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  5. sellman 10.04.2017 08:30 # sellman
    Привет, скотобаза

    Один я хочу, что бы Мората перешел вместо Лукаку??!
    Раньше конечно я был за макаку, но стоит попробовать с техничным наконечником! От того же Косты мяч отскакивает как от деревяшки, единственное - они с Лукаку могут побороться за мяч в штрафной, протащить и прочее.

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  6. caxar 10.04.2017 08:26 # caxar
    Марсиюль 80 млн - 3 гола
    Батшуаи 35 млн - 1 гол
    Ориги 10 млн - 6 голов
    Милнер 0 млн - 7 голов

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  7. tzar 10.04.2017 07:35 # tzar
    даже дрогба смог закрепиться в этом клубе в свои 29, а этот не может, это насколько нужно быть бездарем слабохарактерным

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  8. krutoykanonir 10.04.2017 06:54 # krutoykanonir
    так это очевидно братья, ведь Челси лучший клуб мира. А Коста лучший нападающий в футболе

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  9. mcart 10.04.2017 06:42 # mcart
    Новость для фан сайта

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  10. fc-zenit 10.04.2017 06:33 # fc-zenit
    В Зенит его!

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  11. division 10.04.2017 06:12 # division
    Если выйдет на свой урорвень 2016 года (лучший форвард АПЛ), то можно и оставитиь. В так Гризманна у красной мочи надо бы увести из под носа.

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  12. nsarcozy 10.04.2017 06:03 # nsarcozy
    Тогда Лукаку в Челси не будет. Они никогда не играли в двух чистых форвардов.

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