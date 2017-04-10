Люк Шоу заслужил похвалу от Моуриньо
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заслужил похвалу своего тренера Жозе Моуриньо после хорошей игры в матче против "Сандерленда".
По ходу этого сезона португальский тренер "красных дьяволов" неоднократно критиковал Шоу на публику, вокруг чего строились различные конспирологические теории. Моуриньо заставлял Люка больше трудиться и даже приводил ему в пример Генриха Мхитаряна.
На "Стадионе Света" 21-летний англичанин всего лишь во второй раз с конца октября вышел в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. И Люку удалось произвести впечатление на тренера, несмотря на замену уже на 61-й минуте.
"Он сыграл хорошо, сыграл надежно. Соперник не доставлял нам особых проблем, но он показал надежную игру и уверенно себя чувствовал с мячом, продвигаясь вперед и создавая опасность. Он хорошо читал подключения Генриха Мхитаряна с фланга и в целом сыграл хорошо".
"Я подумывал заменить его в перерыве, но решил, что это было бы слишком сурово. Я хотел дать ему еще немного сыграть. У него была желтая карточка, и толпа подвергала рефери давлению. Во избежание риска мы его заменили. Он нужен нам в следующем матче", — цитирует Моуриньо The Independent.
10.04.2017 00:05
Просмотров: 556
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не ладится пока у Люка, физически, а главное, морально слаб. после травмы тяжко, в стыки не идёт, борьбу часто проигрывает. подавлен будто...
(ответить)
показывали их столько будто сериал смотрю а на деле пару раз посрались и все. раздули из мухи слона
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий