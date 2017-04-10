Люк Шоу заслужил похвалу от Моуриньо

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заслужил похвалу своего тренера Жозе Моуриньо после хорошей игры в матче против "Сандерленда".

По ходу этого сезона португальский тренер "красных дьяволов" неоднократно критиковал Шоу на публику, вокруг чего строились различные конспирологические теории. Моуриньо заставлял Люка больше трудиться и даже приводил ему в пример Генриха Мхитаряна.



На "Стадионе Света" 21-летний англичанин всего лишь во второй раз с конца октября вышел в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. И Люку удалось произвести впечатление на тренера, несмотря на замену уже на 61-й минуте.



"Он сыграл хорошо, сыграл надежно. Соперник не доставлял нам особых проблем, но он показал надежную игру и уверенно себя чувствовал с мячом, продвигаясь вперед и создавая опасность. Он хорошо читал подключения Генриха Мхитаряна с фланга и в целом сыграл хорошо".



"Я подумывал заменить его в перерыве, но решил, что это было бы слишком сурово. Я хотел дать ему еще немного сыграть. У него была желтая карточка, и толпа подвергала рефери давлению. Во избежание риска мы его заменили. Он нужен нам в следующем матче", — цитирует Моуриньо The Independent.