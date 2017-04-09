Лэмпард задумывался о переходе в "Суонси" в январе

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что всерьез подумывал о возвращении в Премьер-Лигу посреди этого сезона. Соответствующую возможность ему предлагал "Суонси".

Свой последний матч Лэмпард сыграл еще в прошлом году за "Нью-Йорк Сити". Взяв некоторое время на размышления, в начале февраля Фрэнк подтвердил, что его игровая карьера завершена.



Однако Фрэнк вполне мог отложить свое решение повесить бутсы на гвоздь — к этому его пытался склонить едва возглавивший "Суонси" Пол Клемент, с которым ему довелось поработать в "Челси". Лэмпард всерьез задумывался о переходе к "лебедям", у которых он провел короткое время в аренде в 1995 году, но в конце концов ответил отказом.



"Клем уговаривал меня отправиться к нему в "Суонси". Я так сильно его уважаю, что это заставило меня по-настоящему задуматься: "А не стоит ли мне согласиться и помочь им там?"



"Я имею отношение к их клубу, что приятно, и Клем блестящим образом преподнес это мне. Но я достаточно поиграл на высочайшем уровне, мне посчастливилось так долго выступать за "Челси", и я понимал, с чем мне пришлось бы столкнуться".



"Не хочу проявить неуважение, но отправиться туда и постараться помочь — это был неправильный вызов для той стадии моей карьеры. На дворе был январь, поэтому сперва мне потребовалось бы набрать форму, провести мини-предсезонку и в 38 лет биться за выживание в Премьер-Лиге. Я желаю Клему всего наилучшего, но это был неподходящий вариант для меня", — сообщил Лэмпард Sky Sports.