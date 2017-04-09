Гвардиола: "Борьба за четверку будет вестись до самого конца"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги будет вестись до заключительного тура.

Несмотря на то, что после победы над "Халлом" "горожане" увеличили свой отрыв от "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" до семи очков, Гвардиола не сомневается: борьба за место в Лиге Чемпионов завершится только с окончанием сезона.



"Во-первых, это не такой уж и большой отрыв, тем более что у команд остается два матча в запасе. Во-вторых, я уверен, что борьба будет вестись до самого конца сезона. Мы разыграем третье-четвертое место с "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Ливерпулем", - цитирует Гвардиолу Goal.