Гвардиола: "Борьба за четверку будет вестись до самого конца"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги будет вестись до заключительного тура.
Несмотря на то, что после победы над "Халлом" "горожане" увеличили свой отрыв от "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" до семи очков, Гвардиола не сомневается: борьба за место в Лиге Чемпионов завершится только с окончанием сезона.
"Во-первых, это не такой уж и большой отрыв, тем более что у команд остается два матча в запасе. Во-вторых, я уверен, что борьба будет вестись до самого конца сезона. Мы разыграем третье-четвертое место с "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Ливерпулем", - цитирует Гвардиолу Goal.
09.04.2017 21:00
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Скумо6лядям еще со всей топ-4 предстоит сыграть, где как минимум 2 раза они отсосут по полной, так что скумо6лядей можно смело вычеркивать.
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По потерянным очкам тот же МЮ отстает от них всего на 1 очко. И у Арса столько же. А с Ливерпулем, что МЮ, что Арс наравне. Но эти очки еще им предстоит набрать, с чем конечно у обоих проблемы.
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