Де Хеа вернется в ворота "Юнайтед" на матч против "Челси"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, пропустивший воскресный выезд к "Сандерленду", должен вернуться в ворота команды на матч следующего тура Премьер-Лиги против "Челси".

Тот факт, что ворота "красных дьяволов" на "Стадионе Света" защищал Серхио Ромеро, стало большим сюрпризом, ведь основным турниром для 30-летнего аргентинца является Лига Европы.



Однако Моуриньо был вынужден довериться Ромеро в этот день. После победы 0:3 Жозе сообщил, что у него первого номера возникли небольшие проблемы с бедром, которые будут решены до 16 апреля.



"У него небольшие проблемы с бедром. Когда он прыгает за мячом, то чувствует некоторый дискомфорт. Отдых пойдет ему на пользу. Это хорошо, что Серхио Ромеро сыграл перед матчем с "Андерлехтом". Де Хеа, скорее, всего поправится к "Челси". Он сыграет, если с ним все будет в порядке", — сообщил Моуриньо BBC.