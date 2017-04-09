"Эвертон" прервал победную серию "Лестера"
"Эвертон" прервал победу серию "Лестера" при Крейге Шекспире, отпраздновав победу со счетом 4:2 и догнав по очкам "Арсенал".
Матч на "Гудисон Парк" начался фантастическим образом — хозяева праздновали гол уже спустя полминуты после начала игры. Кевин Миральяс на высокой скорости ворвался в чужую штрафную, где упал, однако мяч подхватил Том Дэвис и поразил ворота с близкого расстояния — 1:0.
Ответ "лис" не заставил себя ждать. На четвертой минуте Демарай Грей разогнал контратаку, после чего отдал передачу на свободного Ислама Слимани, а тот вышел один на один с Жоэлем Роблесом и пробил голкиперу между ног — 1:1.
А уже на 10-й минуте "Лестер" и вовсе повел в счете. Марк Олбрайтон, исполняя штрафной с левого фланга, великолепно закрутил мяч в дальний верхний угол ворот — 1:2.
На этом голевая феерия не была закончена, потому что на 23-й минуте Росс Баркли выполнил навес с правого фланга, а Ромелу Лукаку пробил головой с линии вратарской — 2:2.
После столь сумасшедшего начала игра успокоилась, однако концовка тайма осталась за "Эвертоном". И если Баркли выход один на один с Каспером Шмейхелем не реализовал, то его партнер по команде Фил Ягиелка был точен. Защитник "ирисок" откликнулся на подачу углового — 3:2.
Во втором тайме игра стала более осторожно, и инициативой владели "ириски" — гости же были вынуждены сосредоточиться на контратаках.
"Эвертон" смотрелся предпочтительнее и на 57-й минуте смог развить свое преимущество. После подачи углового Лукаку подкараулил отскок мяча на дальнем краю вратарской и со считанных метров расстрелял Шмейхеля — 4:2.
В концовке матча "Лестер" провел ряд неплохих атак, но счет изменить уже не смог, потерпев заслуженное поражение.
Впечатляющая победная серия "Лестера" при Крейге Шекспире, наконец, прервалась, однако горевать "лисам" некогда — на носу четвертьфинал Лиги Чемпионов. "Эвертон" же все еще надеется оказать давление на команды из топ-6 и теперь имеет равное количество очков с шестым "Арсеналом", который, правда, сыграл на три матча меньше.
"Эвертон" — "Лестер". Отчет о матче
09.04.2017 20:00
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Последние комментарии:
копипастят только пюдоры.
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Норм тур. Скамы чо там вобще в себя поверили але? А ну съебались на свое шестое блле черви сцкко
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Бывший главный тренер сборной Бельгии Джордж Ликенс:
"Ромелу [Лукаку] всегда был амбициозным парнем, и, будем честными, амбиции "Эвертона" не соответствуют амбициям "Барселоны", "Челси", "Реала".
"Он больше не мальчик. Теперь он готов к переезду в топ-клуб. "Челси" был его мечтой, но, кажется, мечта эта осуществилась слишком рано. Не позволили заиграть травмы, да и уровень конкуренции был слишком высокий".
"Переход в "Эвертон" был мудрым решением для него. Но иногда приходится делать шаг назад, чтобы затем сделать два - вперед. Ярчайший пример - Кевин де Брюйне".
топава да, особенно про барсачелсиреал. Ну и мечта станет явью, все будет
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"Единственное, что до сих пор коробит меня, - количество титулов АПЛ. За 13 лет в "Челси" мы 10 раз боролись за титул".
"За эти 10 раз могли выиграть 4 или 5. Состав определенно позволял. Не жалуюсь, но могли бы взять больше".
"Естественно, лучшая ночь в моей карьере - ночь победы в Лиге Чемпионов. И для всей команды она была особенной".
"Такая волшебная история, от 1/8 и до финала. По ее мотивам можно снять отличный фильм. И не придумаешь ведь сразу такой сюжет. Тем не менее, когда Дидье забил на 88 минуте, в голову пришла мысль: "Наверное, это наш год".
"Так нервничал во время игры, что совсем ею не насладился. Зато в полной мере насладился последовавшими тремя днями!" (с) Фрэнки
бля, да, братишка, надо было на пару чемпиков больше брать, но в то время рот сафа работал ...ты ж понимаешь...
Источник: http://fapl.ru/posts/54217/?c=1#c6333242
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"Ювентус" все ближе и ближе к выкупу Хуана Куадрадо у "Челси" за 25 млн. евро.
Руководство туринской команды хотело бы избавиться от выплат, которые полагаются лондонцам за ближайшие пару лет аренды. Сообщается, что клубам еще предстоит договориться по поводу различных бонусов, суммарно примерно на 4 млн.
[Фабрицио Романо]
оп, очередной прилив баблишка на летние трансферы.
Источник: http://fapl.ru/posts/54217/?c=1#c6333242
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"Да, во время моей игровой карьеры они интересовались мной. Естественно, я не сожалею о том, что не перешел, но сам факт был интересным".
"Некоторые испанские клубы мною интересовались - "Барселона", "Реал". "Интер" с Жозе [Моуриньо]. Но я не соглашался, хотя, да, какие-то переговоры велись".
"Счастлив, что не принял тогда ни одного такого предложения, ведь без того отрезка карьеры, что я провел в "Челси", лишился бы такого количества воспоминаний... Очень рад был завершать карьеру с чувством гордости за то, что практически все свои силы отдал во благо одной команды".
"Такое невозможно просто так приобрести. Те эмоции, что я пережил в "Челси", останутся со мной навсегда. Клуб по-прежнему близок ко мне". (с) Фрэнки
да барсареалыбаварии никогда игроками челси не интересовались, вы фсе врети
Источник: http://fapl.ru/posts/54217/?c=1#c6333242
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В гонке
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https://thequestion.ru/questions/111568/chto-nelzya-guglit
Что нельзя гуглить. Немного классики и новинок по этой ссылке.
Аккуратно, у кого трипофобия, там будет появляться подобное.
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Ноу лайф еры
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Ромелу Лукаку принял участие в 50,9% голов своей команды в этом сезоне АПЛ.
23 гола
6 ассистов
ДНО (с) эксперты с фапла
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договорняк.
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отличный матч.
пусть лисы готовятся к порке на Висенте Кальдерон
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уже и про середняков пишут, мде
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