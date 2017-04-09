"Эвертон" прервал победную серию "Лестера"

"Эвертон" прервал победу серию "Лестера" при Крейге Шекспире, отпраздновав победу со счетом 4:2 и догнав по очкам "Арсенал".

Матч на "Гудисон Парк" начался фантастическим образом — хозяева праздновали гол уже спустя полминуты после начала игры. Кевин Миральяс на высокой скорости ворвался в чужую штрафную, где упал, однако мяч подхватил Том Дэвис и поразил ворота с близкого расстояния — 1:0.



Ответ "лис" не заставил себя ждать. На четвертой минуте Демарай Грей разогнал контратаку, после чего отдал передачу на свободного Ислама Слимани, а тот вышел один на один с Жоэлем Роблесом и пробил голкиперу между ног — 1:1.



А уже на 10-й минуте "Лестер" и вовсе повел в счете. Марк Олбрайтон, исполняя штрафной с левого фланга, великолепно закрутил мяч в дальний верхний угол ворот — 1:2.



На этом голевая феерия не была закончена, потому что на 23-й минуте Росс Баркли выполнил навес с правого фланга, а Ромелу Лукаку пробил головой с линии вратарской — 2:2.



После столь сумасшедшего начала игра успокоилась, однако концовка тайма осталась за "Эвертоном". И если Баркли выход один на один с Каспером Шмейхелем не реализовал, то его партнер по команде Фил Ягиелка был точен. Защитник "ирисок" откликнулся на подачу углового — 3:2.



Во втором тайме игра стала более осторожно, и инициативой владели "ириски" — гости же были вынуждены сосредоточиться на контратаках.



"Эвертон" смотрелся предпочтительнее и на 57-й минуте смог развить свое преимущество. После подачи углового Лукаку подкараулил отскок мяча на дальнем краю вратарской и со считанных метров расстрелял Шмейхеля — 4:2.



В концовке матча "Лестер" провел ряд неплохих атак, но счет изменить уже не смог, потерпев заслуженное поражение.



Впечатляющая победная серия "Лестера" при Крейге Шекспире, наконец, прервалась, однако горевать "лисам" некогда — на носу четвертьфинал Лиги Чемпионов. "Эвертон" же все еще надеется оказать давление на команды из топ-6 и теперь имеет равное количество очков с шестым "Арсеналом", который, правда, сыграл на три матча меньше.



"Эвертон" — "Лестер". Отчет о матче