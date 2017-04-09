Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

Златан Ибрагимович Забив свой 27-й гол в этом сезоне за "Манчестер Юнайтед" 35-летний нападающий Златан Ибрагимович сравнил себя с главным героем известного кинофильма "Загадочная история Бенджамина Баттона".

Напомним, именно Ибрагимович открыл счет в выездном матче Премьер-Лиги против "Сандерленда" (0:3). Этот гол стал для шведского ветерана 250-м, который он забил после 30 лет.

Комментируя свое футбольное долголетие, Златан сравнил себя с Бенджамином Баттоном, который с возрастом только молодел.

"Я усердно тренируюсь, я сохраняю концентрацию и верю в то, что делаю, а также знаю, что я способен делать. И я не переживаю — я лишь играю в свою игру, стараюсь получать удовольствие, и кажется, чем старее я становлюсь, тем умнее я становлюсь".

"Конечно, ты уже не можешь двигаться, как 10 или пять лет назад — да даже как 15 лет назад, но чем старше ты становишься, тем опытнее и умнее ты становишься. Ты не тратишь много энергии на малозначительные вещи".

"Однако моя игра становится лучше, я становлюсь лучше и лучше. Как я уже говорил, я чувствую себя Бенджамином Баттоном — я родился старым и умру молодым!" — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2017 19:30

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  1. egorr 09.04.2017 20:06 # egorr
    админ, это 28-ой гол в сезоне. Исправь)

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  2. andros13 09.04.2017 20:00 # andros13
    Лучший нап, который играл в АПЛ, после Ван Нистелроя

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  3. shearer1 09.04.2017 19:55 # shearer1
    Хватит хвалить себя.

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