Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

Забив свой 27-й гол в этом сезоне за "Манчестер Юнайтед" 35-летний нападающий Златан Ибрагимович сравнил себя с главным героем известного кинофильма "Загадочная история Бенджамина Баттона".

Напомним, именно Ибрагимович открыл счет в выездном матче Премьер-Лиги против "Сандерленда" (0:3). Этот гол стал для шведского ветерана 250-м, который он забил после 30 лет.



Комментируя свое футбольное долголетие, Златан сравнил себя с Бенджамином Баттоном, который с возрастом только молодел.



"Я усердно тренируюсь, я сохраняю концентрацию и верю в то, что делаю, а также знаю, что я способен делать. И я не переживаю — я лишь играю в свою игру, стараюсь получать удовольствие, и кажется, чем старее я становлюсь, тем умнее я становлюсь".



"Конечно, ты уже не можешь двигаться, как 10 или пять лет назад — да даже как 15 лет назад, но чем старше ты становишься, тем опытнее и умнее ты становишься. Ты не тратишь много энергии на малозначительные вещи".



"Однако моя игра становится лучше, я становлюсь лучше и лучше. Как я уже говорил, я чувствую себя Бенджамином Баттоном — я родился старым и умру молодым!" — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.