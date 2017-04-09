Мамаду Сако открыт к возвращению в "Ливерпуль"
Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако заявил, что готов вернуться в "Ливерпуль", если того пожелает главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Угодив в опалу к Клоппу, Сако не сыграл ни одного матча за "красных" в первой половине этого сезона. Чтобы не провести аналогичным образом и вторую половину кампании, Мамаду отправился в аренду на "Селхерст Парк".
27-летнему французу, не имевшему игровой практики с весны прошлого года, достаточно быстро удалось набрать форму и начать демонстрировать отличный футбол.
Не секрет, что многие болельщики "Ливерпуля" до сих пор считают Сако лучшим центральным защитником в своей команде, и Мамаду открыт к тому, чтобы попытаться восстановить сожженные мосты с Клоппом.
"Мой контракт действителен еще три года. Если мне суждено снова надеть футболку "Ливерпуля", я буду счастлив сделать это".
"Я опоздал на тренировку — подобное происходит везде. Я заплатил штраф и не знаю, что еще я мог сделать".
"Решать боссу. Он принимает решения, и я лишь могу с ними соглашаться. Посмотрим, будет ли мое будущее связано с каким-либо другим местом", — сообщил Сако Telefoot.
09.04.2017 19:00
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Не-не накуй пшел. В идеале разменом на Ван Дейка и нашей доплатой
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клопп сними очки
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матип так-то лучший защ ливерпуля, а вот ловрена сахо вполне может вытеснить из основы
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