Мамаду Сако открыт к возвращению в "Ливерпуль"

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако заявил, что готов вернуться в "Ливерпуль", если того пожелает главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Угодив в опалу к Клоппу, Сако не сыграл ни одного матча за "красных" в первой половине этого сезона. Чтобы не провести аналогичным образом и вторую половину кампании, Мамаду отправился в аренду на "Селхерст Парк".



27-летнему французу, не имевшему игровой практики с весны прошлого года, достаточно быстро удалось набрать форму и начать демонстрировать отличный футбол.



Не секрет, что многие болельщики "Ливерпуля" до сих пор считают Сако лучшим центральным защитником в своей команде, и Мамаду открыт к тому, чтобы попытаться восстановить сожженные мосты с Клоппом.



"Мой контракт действителен еще три года. Если мне суждено снова надеть футболку "Ливерпуля", я буду счастлив сделать это".



"Я опоздал на тренировку — подобное происходит везде. Я заплатил штраф и не знаю, что еще я мог сделать".



"Решать боссу. Он принимает решения, и я лишь могу с ними соглашаться. Посмотрим, будет ли мое будущее связано с каким-либо другим местом", — сообщил Сако Telefoot.