Моуриньо обещает продолжить погоню за "Сити" и "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал, что после победы 0:3 над "Сандерлендом" его команда продолжит сражаться за место в топ-4 Премьер-Лиги.

По словам португальского тренера, перед выездом на "Стадион Света" его команда оказалась на развилке: проиграть и бросить все силы на Лигу Европы или выиграть и продолжить борьбу на обоих фронтах. По факту "красные дьяволы" уверенно отобрали три очка у аутсайдера и теперь продолжат погоню за "Манчестер Сити" с "Ливерпулем".



"Это хороший результат. Мы не поддались влиянию вчерашних результатов, когда "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" победили. Они поставили нас в позицию, когда либо "да", либо "нет". Нашим ответом было "да".



"Мы набрали три очка, показав надежную игру. Мы победили команду, которая пребывает в расстроенных чувствах. Когда команда расстроена, и ты забиваешь первым, ей сложно отреагировать".



"Вы могли почувствовать весь этот негатив вокруг "Сандерленда". Так бывает, когда команда близка к вылету", — цитирует Моуриньо BBC.