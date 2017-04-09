"Юнайтед" разгромил безнадежный "Сандерленд"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" поднялся на пятую позицию в Премьер-Лиге, разгромив безнадежный "Сандерленд" со счетом 0:3.

После поражения от "Лестера" главный тренер "котов" Дэвид Мойес поменял лишь Фабио Борини, выпустив на позицию нападающего Виктора Аничебе.

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверил место в старте Серхио Ромеро, Маттео Дармиану, Люку Шоу, Полю Погба и Генриху Мхитаряну. Маруан Феллайни получил капитанскую повязку.

Первые полчаса прошли в чрезвычайно невысоком темпе. "Юнайтед" много владел мячом, но на почтительном расстоянии от ворот Джордана Пикфорда. "Сандерленд" пытался делать ставку на контратаки, однако выходило из рук вон плохо.

По сути первый же опасный момент в матче, не считая попадания Джермейна Дефо в офсайд, привел к голу. На 30-й минуте Златан Ибрагимович получил мяч возле линии штрафной, сделал шаг в сторону от опекавших его защитников и неотразимо пробил в дальний угол ворот — 0:1.

Затем игра вновь ушла в спячку. Счет обязывал "котов" идти вперед, но кроме удара Аничебе, заблокированного Ромеро, они ничего не создали. А незадолго до перерыва хозяева и вовсе остались вдесятером после удаления Себастьяна Ларссона за грубый фол против Андера Эрреры.

Во втором же тайме не прошло и минуты, как гости удвоили счет. Мхитарян вошел в штрафную по левому краю, словно не замечая защитников, после чего пробил под ногой Ламина Коне в дальний угол ворот — 0:2.

В дальнейшем "Сандерленд" уже не сопротивлялся. "Юнайтед" неспешно, но все же стремился к третьему голу — дважды опасно бил Погба.

Наградой для зрителей, досмотревших матч до конца, стал гол Рэшфорда на 89-й минуте. Получив передачу от Ибрагимовича внутри штрафной, Маркус хлестко пробил низом в дальний угол ворот — 0:3.

"Юнайтед" одержал важную победу, которая сохраняет за командой Жозе Моуриньо шансы на попадание в топ-4. "Сандерленд" же, судя по всему, лишился последних надежд на спадение и мысленно уже смирился, что следующий сезон начнет в Чемпионшипе.

"Сандерленд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2017 17:25

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 09.04.2017 18:29 # largo-winch
    Вот это матч. Хут и Мираллас словно Слон и Моська

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  2. paul-shark 09.04.2017 18:29 # paul-shark
    Миралас чуть не обсерился.

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  3. shearer1 09.04.2017 18:28 # shearer1
    В свое время именно Мартинес убедил "ирисок" потратить рекордные для них 28 миллионов фунтов на выкуп Лукаку у "Челси". В данный момент сотрудничество Роберто и Ромелу продолжается — но уже не на клубном уровне, а на уровне сборной.

    Наблюдая за прогрессом 23-летнего бельгийца в этом сезоне, Мартинес считает, что грядущим летом "Эвертон" сможет выручить за Лукаку более 80 млн. фунтов.

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  4. ssa 09.04.2017 18:28 # ssa
    6ля, чет хочется, чтобы ириски надрали задницу лисам...
    за свинское отношение к Раньери, за старика!

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  5. ssa 09.04.2017 18:25 # ssa
    ну как его остановить, вот такого носорога! © Елагин
    Лукаку это - мощь, сила, касса, афиша © Елагин

    после таких слов пенсы точно подпишут)

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  6. skychnie-oboi 09.04.2017 18:25 # skychnie-oboi
    Супер матч - под пивас заходит на ура.

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  7. paul-shark 09.04.2017 18:25 # paul-shark
    Чудо-матч

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  8. chelseafanmd 09.04.2017 18:25 # chelseafanmd
    Походу никто не догонит

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  9. redredred 09.04.2017 18:24 # redredred
    Пи3дец)

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  10. ssa 09.04.2017 18:23 # ssa
    Лукошко гоооооллл!

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  11. liverfun 09.04.2017 18:23 # liverfun
    бля, отличный вечер

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  12. farot 09.04.2017 18:23 # farot
    Лукакыч топ

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  13. tvinkovod 09.04.2017 18:23 # tvinkovod
    вынимай

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  14. chelseafanmd 09.04.2017 18:22 # chelseafanmd
    Надеюсь не купим Лукаку)

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  15. shearer1 09.04.2017 18:18 # shearer1
    Ставлю на победу Лис-тера 2:3

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  16. anti-skvozer 09.04.2017 18:17 # anti-skvozer
    лол. никакущую оборону Эве дрючат все, кроме МЮ )

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  17. blaster88 09.04.2017 18:16 # blaster88
    Судья как обычно помогает сартирным

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  18. ssa 09.04.2017 18:16 # ssa
    в срочном порядке лестер на допинг надо проверить

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  19. farot 09.04.2017 18:13 # farot
    у болельщиков лис тоже кричалка "Лестор, Лестор, Лестор" из матча в матч. Хули их на фапле за это не троллят?

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  20. karandash 09.04.2017 18:12 # karandash
    Там чемпики играют, пока вы обсуждаете какой то там МЮ.

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