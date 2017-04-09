"Юнайтед" разгромил безнадежный "Сандерленд"
"Манчестер Юнайтед" поднялся на пятую позицию в Премьер-Лиге, разгромив безнадежный "Сандерленд" со счетом 0:3.
После поражения от "Лестера" главный тренер "котов" Дэвид Мойес поменял лишь Фабио Борини, выпустив на позицию нападающего Виктора Аничебе.
Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверил место в старте Серхио Ромеро, Маттео Дармиану, Люку Шоу, Полю Погба и Генриху Мхитаряну. Маруан Феллайни получил капитанскую повязку.
Первые полчаса прошли в чрезвычайно невысоком темпе. "Юнайтед" много владел мячом, но на почтительном расстоянии от ворот Джордана Пикфорда. "Сандерленд" пытался делать ставку на контратаки, однако выходило из рук вон плохо.
По сути первый же опасный момент в матче, не считая попадания Джермейна Дефо в офсайд, привел к голу. На 30-й минуте Златан Ибрагимович получил мяч возле линии штрафной, сделал шаг в сторону от опекавших его защитников и неотразимо пробил в дальний угол ворот — 0:1.
Затем игра вновь ушла в спячку. Счет обязывал "котов" идти вперед, но кроме удара Аничебе, заблокированного Ромеро, они ничего не создали. А незадолго до перерыва хозяева и вовсе остались вдесятером после удаления Себастьяна Ларссона за грубый фол против Андера Эрреры.
Во втором же тайме не прошло и минуты, как гости удвоили счет. Мхитарян вошел в штрафную по левому краю, словно не замечая защитников, после чего пробил под ногой Ламина Коне в дальний угол ворот — 0:2.
В дальнейшем "Сандерленд" уже не сопротивлялся. "Юнайтед" неспешно, но все же стремился к третьему голу — дважды опасно бил Погба.
Наградой для зрителей, досмотревших матч до конца, стал гол Рэшфорда на 89-й минуте. Получив передачу от Ибрагимовича внутри штрафной, Маркус хлестко пробил низом в дальний угол ворот — 0:3.
"Юнайтед" одержал важную победу, которая сохраняет за командой Жозе Моуриньо шансы на попадание в топ-4. "Сандерленд" же, судя по всему, лишился последних надежд на спадение и мысленно уже смирился, что следующий сезон начнет в Чемпионшипе.
"Сандерленд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
09.04.2017 17:25
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Вот это матч. Хут и Мираллас словно Слон и Моська
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Миралас чуть не обсерился.
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В свое время именно Мартинес убедил "ирисок" потратить рекордные для них 28 миллионов фунтов на выкуп Лукаку у "Челси". В данный момент сотрудничество Роберто и Ромелу продолжается — но уже не на клубном уровне, а на уровне сборной.
Наблюдая за прогрессом 23-летнего бельгийца в этом сезоне, Мартинес считает, что грядущим летом "Эвертон" сможет выручить за Лукаку более 80 млн. фунтов.
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6ля, чет хочется, чтобы ириски надрали задницу лисам...
за свинское отношение к Раньери, за старика!
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ну как его остановить, вот такого носорога! © Елагин
Лукаку это - мощь, сила, касса, афиша © Елагин
после таких слов пенсы точно подпишут)
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Супер матч - под пивас заходит на ура.
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Чудо-матч
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Походу никто не догонит
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Пи3дец)
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Лукошко гоооооллл!
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бля, отличный вечер
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Лукакыч топ
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вынимай
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Надеюсь не купим Лукаку)
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Ставлю на победу Лис-тера 2:3
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лол. никакущую оборону Эве дрючат все, кроме МЮ )
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Судья как обычно помогает сартирным
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в срочном порядке лестер на допинг надо проверить
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у болельщиков лис тоже кричалка "Лестор, Лестор, Лестор" из матча в матч. Хули их на фапле за это не троллят?
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Там чемпики играют, пока вы обсуждаете какой то там МЮ.
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