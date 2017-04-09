"Юнайтед" разгромил безнадежный "Сандерленд"

"Манчестер Юнайтед" поднялся на пятую позицию в Премьер-Лиге, разгромив безнадежный "Сандерленд" со счетом 0:3.

После поражения от "Лестера" главный тренер "котов" Дэвид Мойес поменял лишь Фабио Борини, выпустив на позицию нападающего Виктора Аничебе.



Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверил место в старте Серхио Ромеро, Маттео Дармиану, Люку Шоу, Полю Погба и Генриху Мхитаряну. Маруан Феллайни получил капитанскую повязку.



Первые полчаса прошли в чрезвычайно невысоком темпе. "Юнайтед" много владел мячом, но на почтительном расстоянии от ворот Джордана Пикфорда. "Сандерленд" пытался делать ставку на контратаки, однако выходило из рук вон плохо.



По сути первый же опасный момент в матче, не считая попадания Джермейна Дефо в офсайд, привел к голу. На 30-й минуте Златан Ибрагимович получил мяч возле линии штрафной, сделал шаг в сторону от опекавших его защитников и неотразимо пробил в дальний угол ворот — 0:1.



Затем игра вновь ушла в спячку. Счет обязывал "котов" идти вперед, но кроме удара Аничебе, заблокированного Ромеро, они ничего не создали. А незадолго до перерыва хозяева и вовсе остались вдесятером после удаления Себастьяна Ларссона за грубый фол против Андера Эрреры.



Во втором же тайме не прошло и минуты, как гости удвоили счет. Мхитарян вошел в штрафную по левому краю, словно не замечая защитников, после чего пробил под ногой Ламина Коне в дальний угол ворот — 0:2.



В дальнейшем "Сандерленд" уже не сопротивлялся. "Юнайтед" неспешно, но все же стремился к третьему голу — дважды опасно бил Погба.



Наградой для зрителей, досмотревших матч до конца, стал гол Рэшфорда на 89-й минуте. Получив передачу от Ибрагимовича внутри штрафной, Маркус хлестко пробил низом в дальний угол ворот — 0:3.



"Юнайтед" одержал важную победу, которая сохраняет за командой Жозе Моуриньо шансы на попадание в топ-4. "Сандерленд" же, судя по всему, лишился последних надежд на спадение и мысленно уже смирился, что следующий сезон начнет в Чемпионшипе.



"Сандерленд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче