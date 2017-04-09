Мартинес считает, что Лукаку стоит более 80 миллионов фунтов

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что за время выступлений в мерсисайдском клубе нападающий Ромелу Лукаку удвоил или даже утроил свою трансферную стоимость.

В свое время именно Мартинес убедил "ирисок" потратить рекордные для них 28 миллионов фунтов на выкуп Лукаку у "Челси". В данный момент сотрудничество Роберто и Ромелу продолжается — но уже не на клубном уровне, а на уровне сборной.



Наблюдая за прогрессом 23-летнего бельгийца в этом сезоне, Мартинес считает, что грядущим летом "Эвертон" сможет выручить за Лукаку более 80 млн. фунтов.



"Сложно сказать, смогут ли они его сохранить. Для клуба всегда важно, чтобы, раз уж ты теряешь игрока, то терять его на своих условиях. Ром удвоил или утроил свою стоимость, которую в свое время заплатил за него "Эвертон".



"На мой взгляд, он дороже денег. Мы знали, что он станет тем игроком, которым он является сейчас. Виктор Мосес стал по-настоящему особенным игроком в "Уигане", Эшли Уильямс стал капитаном в "Суонси", Джеймс Маккарти и Гарет Бэрри были по-настоящему важны для меня в "Эвертоне".



"Но Ром был другим, и ради его приглашения нам пришлось нарушить все установленные в клубе правила", — сообщил Мартинес FourFourTwo.