Райан Гиггз все еще ищет подходящий клуб

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз напомнил, что продолжает ждать предложения от подходящего клуба для начала своей самостоятельной тренерской карьеры.

Объясняя свой уход с "Олд Траффорд" прошлым летом, Гиггз говорил, что хочет попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. Однако Райан все еще находится без работы.



43-летний валлиец, ассистировавший Дэвиду Мойесу и Луи Ван Галю, готов начать даже с третьего по рангу дивизиона, если обнаружит там клуб, который ему подойдет.



"С какими клубами я контактировал? Я могу назвать лишь "Суонси". Мне кажется, я прошел отличную стажировку, на протяжении двух лет помогая Луи. Если обнаружится правильный клуб с правильным президентом, тогда я готов".



"Я, скорее, предпочту возглавить достойную команду Лиги Один или Чемпионшипа, обладающую правильными идеями и правильными желаниями, чем команду Премьер-Лиги без них", — сообщил Гиггз Daily Mail.