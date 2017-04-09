Райан Гиггз все еще ищет подходящий клуб
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз напомнил, что продолжает ждать предложения от подходящего клуба для начала своей самостоятельной тренерской карьеры.
Объясняя свой уход с "Олд Траффорд" прошлым летом, Гиггз говорил, что хочет попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. Однако Райан все еще находится без работы.
43-летний валлиец, ассистировавший Дэвиду Мойесу и Луи Ван Галю, готов начать даже с третьего по рангу дивизиона, если обнаружит там клуб, который ему подойдет.
"С какими клубами я контактировал? Я могу назвать лишь "Суонси". Мне кажется, я прошел отличную стажировку, на протяжении двух лет помогая Луи. Если обнаружится правильный клуб с правильным президентом, тогда я готов".
"Я, скорее, предпочту возглавить достойную команду Лиги Один или Чемпионшипа, обладающую правильными идеями и правильными желаниями, чем команду Премьер-Лиги без них", — сообщил Гиггз Daily Mail.
09.04.2017 16:00
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Я в шоке с него. Почему он такой наглый и хочет тренировать клуб АПЛ или ЧШ? Его эти последние слова для отвода глаз. Иди поднимай какой-нибудь клуб с Лиги 1...
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