Райан Гиггз все еще ищет подходящий клуб

Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз напомнил, что продолжает ждать предложения от подходящего клуба для начала своей самостоятельной тренерской карьеры.

Объясняя свой уход с "Олд Траффорд" прошлым летом, Гиггз говорил, что хочет попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. Однако Райан все еще находится без работы.

43-летний валлиец, ассистировавший Дэвиду Мойесу и Луи Ван Галю, готов начать даже с третьего по рангу дивизиона, если обнаружит там клуб, который ему подойдет.

"С какими клубами я контактировал? Я могу назвать лишь "Суонси". Мне кажется, я прошел отличную стажировку, на протяжении двух лет помогая Луи. Если обнаружится правильный клуб с правильным президентом, тогда я готов".

"Я, скорее, предпочту возглавить достойную команду Лиги Один или Чемпионшипа, обладающую правильными идеями и правильными желаниями, чем команду Премьер-Лиги без них", — сообщил Гиггз Daily Mail.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2017 16:00

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  1. nsarcozy 09.04.2017 16:23 # nsarcozy
    Я в шоке с него. Почему он такой наглый и хочет тренировать клуб АПЛ или ЧШ? Его эти последние слова для отвода глаз. Иди поднимай какой-нибудь клуб с Лиги 1...

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