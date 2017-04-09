Оспина готов уйти в "Фенербахче"

Давид Оспина Голкипер "Арсенала" Давид Оспина намекнул, что по окончании сезона отправится в "Фенербахче" за новым вызовом в своей карьере.

За три с половиной года, прошедших с момента перехода Оспины на "Эмирейтс", колумбиец провел всего 24 матча в рамках Премьер-Лиги. После переезда в клуб Петра Чеха Оспина довольствуется лишь появлениями в матчах Лиги Чемпионов и Кубка Англии.

Ограниченная игровая практика смущает 29-летнего голкипера, который не раз выражал недовольство отсутствием постоянного места в составе. Теперь Давид и вовсе готов уйти в "Фенербахче" за новым вызовом в своей карьере.

"Переезд в Стамбул может быть означать новое приключение и мотивацию для меня. Если клубы договорятся о трансфере, это будет хорошая новость", - приводит слова Оспины Milliyet.



Метки Арсенал, Оспина, Фенербахче

Автор foxmcfc   

Дата 09.04.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 09.04.2017 16:06 # mixmaster
    Вот кого Челси сможет в Арсенале забрать, а не Санчеса

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  2. irbis85 09.04.2017 16:04 # irbis85
    хороший парень..но к сожалению только на роль запасного, возможностей себя показать было предостаточно

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  3. crazy-dimedrol 09.04.2017 15:31 # crazy-dimedrol
    Войцеха вернут на банку

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  4. boavista 09.04.2017 15:06 # boavista
    Топы покидают Арсенал.

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