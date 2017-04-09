Оспина готов уйти в "Фенербахче"
Голкипер "Арсенала" Давид Оспина намекнул, что по окончании сезона отправится в "Фенербахче" за новым вызовом в своей карьере.
За три с половиной года, прошедших с момента перехода Оспины на "Эмирейтс", колумбиец провел всего 24 матча в рамках Премьер-Лиги. После переезда в клуб Петра Чеха Оспина довольствуется лишь появлениями в матчах Лиги Чемпионов и Кубка Англии.
Ограниченная игровая практика смущает 29-летнего голкипера, который не раз выражал недовольство отсутствием постоянного места в составе. Теперь Давид и вовсе готов уйти в "Фенербахче" за новым вызовом в своей карьере.
"Переезд в Стамбул может быть означать новое приключение и мотивацию для меня. Если клубы договорятся о трансфере, это будет хорошая новость", - приводит слова Оспины Milliyet.
09.04.2017 15:00
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