Оспина готов уйти в "Фенербахче"

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина намекнул, что по окончании сезона отправится в "Фенербахче" за новым вызовом в своей карьере.

За три с половиной года, прошедших с момента перехода Оспины на "Эмирейтс", колумбиец провел всего 24 матча в рамках Премьер-Лиги. После переезда в клуб Петра Чеха Оспина довольствуется лишь появлениями в матчах Лиги Чемпионов и Кубка Англии.



Ограниченная игровая практика смущает 29-летнего голкипера, который не раз выражал недовольство отсутствием постоянного места в составе. Теперь Давид и вовсе готов уйти в "Фенербахче" за новым вызовом в своей карьере.



"Переезд в Стамбул может быть означать новое приключение и мотивацию для меня. Если клубы договорятся о трансфере, это будет хорошая новость", - приводит слова Оспины Milliyet.