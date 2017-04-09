Мойесу надоело проигрывать

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес признался, что ему надоело проигрывать из недели в неделю, и он жаждет успеха и, возможно, даже трофеев.

Успешный период работы в "Эвертоне" и кратковременное пребывание в "Манчестер Юнайтед" сменилось для шотландца неудачами: после увольнения из испанского "Реала Сосьедад" теперь Мойес рискует впервые в своей карьере вылететь из Премьер-Лиги.



По словам Дэвида, ему осточертело проигрывать из недели в неделю: он не привык к такому положению вещей и хочет, чтобы его перестали считать лузером.



"Я с нетерпением жду трофеев и вообще какого-либо успеха. Я на полном серьезе надеюсь, что лучшие годы моей карьеры еще впереди".



"Работая в "Эвертоне", я стал тренером с высоким процентом побед, но теперь я все время проигрываю. Во всех предыдущих командах я просто не привык проигрывать так часто. Невозможно поверить, что я вообще прошел такой путь", - цитирует Мойеса The Guardian.