Мойесу надоело проигрывать
Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес признался, что ему надоело проигрывать из недели в неделю, и он жаждет успеха и, возможно, даже трофеев.
Успешный период работы в "Эвертоне" и кратковременное пребывание в "Манчестер Юнайтед" сменилось для шотландца неудачами: после увольнения из испанского "Реала Сосьедад" теперь Мойес рискует впервые в своей карьере вылететь из Премьер-Лиги.
По словам Дэвида, ему осточертело проигрывать из недели в неделю: он не привык к такому положению вещей и хочет, чтобы его перестали считать лузером.
"Я с нетерпением жду трофеев и вообще какого-либо успеха. Я на полном серьезе надеюсь, что лучшие годы моей карьеры еще впереди".
"Работая в "Эвертоне", я стал тренером с высоким процентом побед, но теперь я все время проигрываю. Во всех предыдущих командах я просто не привык проигрывать так часто. Невозможно поверить, что я вообще прошел такой путь", - цитирует Мойеса The Guardian.
09.04.2017 14:00
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