Мойесу надоело проигрывать

Дэвид Мойес Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес признался, что ему надоело проигрывать из недели в неделю, и он жаждет успеха и, возможно, даже трофеев.

Успешный период работы в "Эвертоне" и кратковременное пребывание в "Манчестер Юнайтед" сменилось для шотландца неудачами: после увольнения из испанского "Реала Сосьедад" теперь Мойес рискует впервые в своей карьере вылететь из Премьер-Лиги.

По словам Дэвида, ему осточертело проигрывать из недели в неделю: он не привык к такому положению вещей и хочет, чтобы его перестали считать лузером.

"Я с нетерпением жду трофеев и вообще какого-либо успеха. Я на полном серьезе надеюсь, что лучшие годы моей карьеры еще впереди".

"Работая в "Эвертоне", я стал тренером с высоким процентом побед, но теперь я все время проигрываю. Во всех предыдущих командах я просто не привык проигрывать так часто. Невозможно поверить, что я вообще прошел такой путь", - цитирует Мойеса The Guardian.



Метки Мойес, Сандерленд

Автор foxmcfc   

Дата 09.04.2017 14:00

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  1. lst122 09.04.2017 14:47 # lst122
    Будет ему трофей, первое место с конца

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  2. hammersmith 09.04.2017 14:01 # hammersmith
    сёдня зарешают против опущенцев

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