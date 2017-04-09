Моуриньо объяснил, почему раскошелился на новый контракт с Лингардом

Джесси Лингард Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему он заставил клуб потратиться на новый контракт для вингера Джесси Лингарда.

И хотя 24-летний Лингард до сих пор не сыграл своей первой сотни матчей за клуб, воспитавший его, на текущей неделе Джесси заключил с "красными дьяволами" новый контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.

Решение Моуриньо платить такие деньги игроку, который лишь в прошлом сезоне стал полноценным членом первой команды, вызвало немало вопросов, однако у Жозе есть этому объяснение.

"Во-первых, если вы не платите, игроки уходят. Поэтому нас можно критиковать за то, что мы много платим, но мы также могли бы нарваться на критику за то, что потеряли молодого игрока, воспитанного в своей академии".

"Один из великих игроков "Манчестер Юнайтед" однажды сказал мне, что стал богат к концу своей карьеры — теперь эти парни богаты уже в начале своих карьер".

"Думаю, он уже является хорошим игроком. Благодаря своему возрасту и желанию работать, думаю, он может стать еще лучше. Кроме того, он англичанин, воспитанный в нашей академии, и заключить с ним контракт было очень важно для клуба", — цитирует Моуриньо Goal.


Метки контракты, Лингард, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2017 13:00

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  1. gio 09.04.2017 13:50 # gio
    кто это и за что ему платят?

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  2. gidro-met 09.04.2017 13:40 # gidro-met
    пожалуй, лучшее вложение Юнайтед за последние годы

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  3. largo-winch 09.04.2017 13:29 # largo-winch
    Норм замена Руни с 300к.

    Лингард 100к.
    Ахахах

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  4. role-playin 09.04.2017 13:13 # role-playin
    Лингард с чмоуром молодцы, разводят мешков как могут. Наверняка половина чмоуру в карман будет идти.

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  5. vasechkaf 09.04.2017 13:13 # vasechkaf
    Дайте лучше мне 100 тысяч фунтов

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  6. fc-zenit 09.04.2017 13:04 # fc-zenit
    100к лингарду?! За что?)

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