Моуриньо объяснил, почему раскошелился на новый контракт с Лингардом

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему он заставил клуб потратиться на новый контракт для вингера Джесси Лингарда.

И хотя 24-летний Лингард до сих пор не сыграл своей первой сотни матчей за клуб, воспитавший его, на текущей неделе Джесси заключил с "красными дьяволами" новый контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.



Решение Моуриньо платить такие деньги игроку, который лишь в прошлом сезоне стал полноценным членом первой команды, вызвало немало вопросов, однако у Жозе есть этому объяснение.



"Во-первых, если вы не платите, игроки уходят. Поэтому нас можно критиковать за то, что мы много платим, но мы также могли бы нарваться на критику за то, что потеряли молодого игрока, воспитанного в своей академии".



"Один из великих игроков "Манчестер Юнайтед" однажды сказал мне, что стал богат к концу своей карьеры — теперь эти парни богаты уже в начале своих карьер".



"Думаю, он уже является хорошим игроком. Благодаря своему возрасту и желанию работать, думаю, он может стать еще лучше. Кроме того, он англичанин, воспитанный в нашей академии, и заключить с ним контракт было очень важно для клуба", — цитирует Моуриньо Goal.