Клопп: "Миньоле спас нам жизнь"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что героем субботнего матча со "Стоуком" стал голкипер "красных" Симон Миньоле.

После перестановок Клоппа в перерыве мерсисайдцы сумели встрепенуться и благодаря голам вышедших на замену Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо вышли вперед. В концовке в дело вступил уже Миньоле, совершивший два невероятных спасения.



По словам Клоппа, бельгиец заслужил порцию похвалы, особенно в свете постоянной критики в свой адрес. Миньоле просто-напросто спас "Ливерпулю" жизнь, считает Юрген.



"В концовке нам пришлось изрядно постараться, чтобы удержать победный счет. И, конечно, мы бы не сделали это без Симона Миньоле и двух его выдающихся спасений – второе было одним из лучших, которое я когда-либо видел".



"Он спас нам жизнь и провел выдающийся матч. Эта похвала совершенно заслуженна – Симон получает слишком много критики после перехода в "Ливерпуль", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.