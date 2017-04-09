Клопп: "Миньоле спас нам жизнь"

Симон Миньоле и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что героем субботнего матча со "Стоуком" стал голкипер "красных" Симон Миньоле.

После перестановок Клоппа в перерыве мерсисайдцы сумели встрепенуться и благодаря голам вышедших на замену Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо вышли вперед. В концовке в дело вступил уже Миньоле, совершивший два невероятных спасения.

По словам Клоппа, бельгиец заслужил порцию похвалы, особенно в свете постоянной критики в свой адрес. Миньоле просто-напросто спас "Ливерпулю" жизнь, считает Юрген.

"В концовке нам пришлось изрядно постараться, чтобы удержать победный счет. И, конечно, мы бы не сделали это без Симона Миньоле и двух его выдающихся спасений – второе было одним из лучших, которое я когда-либо видел".

"Он спас нам жизнь и провел выдающийся матч. Эта похвала совершенно заслуженна – Симон получает слишком много критики после перехода в "Ливерпуль", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.


Метки Клопп, Ливерпуль, Миньоле

Автор foxmcfc   

Дата 09.04.2017 12:00

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  1. jesus33 09.04.2017 12:49 # jesus33
    Хороший вратарь.
    Будь вчера на его месте условный куртуа, то думаю Сток мячей пять забил.

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  2. reams 09.04.2017 12:46 # reams
    отскочили уебы, но это им все равно не поможет ))

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  3. chelsealondon 09.04.2017 12:11 # chelsealondon
    Харта то бы вам вернуть в Англию...

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  4. fc-zenit 09.04.2017 12:01 # fc-zenit
    да днище он, как и кариус. ЛФК надо искать добротного кипера в межсезонье. А то эти днари уровня дегеи из помойки, так и будут лажать.

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