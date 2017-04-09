Озил счастлив в "Арсенале", но хочет, чтобы клуб потратился

Полузащитник Месут Озил в очередной заверил, что счастлив в клубе, но одновременно считает, что "канониры" нуждаются в усилении.

Будущее игрока сборной Германии остается предметом интенсивных спекуляций, поскольку действующий контракт Месута истекает уже через год. Озил готов возобновить диалог летом, но предупреждает — "Арсенал" должен подтвердить свои амбиции покупками.



"Думаю, клуб осознает, что нам требуется усиление. Но определяющим будет мнение тренера. Он и клуб примут соответствующие решения".



"Если посмотреть на наш состав, то он не такой глубокий, как у "Баварии" или "Реала". Для Лиги Чемпионов этого недостаточно, особенно против больших команд, обладающих большей глубиной состава".



"Я очень счастлив здесь и чувствую привязанность к клубу. Я люблю Лондон, это замечательный город для жизни, но сегодня я не могу сказать, как сложится будущее. Летом мы определенно поговорим. Я лишь сосредоточен на игре в футбол, и сейчас сезон на важной стадии. Мы на пятом месте и определенно хотим попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Озил Daily Mail.



Также Месут признался, что перед принятием своего решения хочет узнать, останется ли в клубе Арсен Венгер. Озил надеется, что главный тренер заключит новую сделку.



"Это важно не только для меня, но и для всего клуба. Важно знать, как он поступит. Нужно подумать об этом в преддверии следующего сезона".



"Определенно, я хочу, чтобы он остался. Я пришел сюда из-за него. Я обладаю его доверием, он великолепный тренер. Ему всегда удается выводить "Арсенал" в Лигу Чемпионов. Он заслуживает уважения", — добавил Озил.