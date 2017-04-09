Ибрагимович: "Моуриньо выжимает максимум из этой команды"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что его тренер Жозе Моуриньо выжимает максимум из имеющихся игроков, поэтому клуб обязан обратиться на трансферный рынок в поисках усиления.

К воскресному матчу против "Сандерленда" подопечные Моуриньо подходят, вновь расположившись на шестой позиции, где они провели несколько месяцев этого сезона.



В связи с этим в адрес Жозе отчетливо звучит критика, несмотря на 20-матчевую серию без поражений, однако Ибрагимович считает, что собранные сейчас на "Олд Траффорд" игроки не способны на большее.



"Думаю, тренер выжимает абсолютный максимум из команды, которой обладает. Абсолютно. Он выжимает из имеющейся команды 200 процентов. Будь мы достаточно хороши, чтобы быть первыми, мы были бы первыми в таблице".



"Он обладает прежним характером победителя, который невозможно потерять. Если он у тебя есть, значит есть. Этому невозможно научиться или подражать этому. Либо он у тебя есть, либо нет".



"Я очень хорошо его знаю. Он прям в своей работе. Ему нравится смотреть в твои глаза и говорить тебе, если ты играешь дерьмово или нет. Я предпочитаю именно это".



"То, как мы играем сейчас, это совсем не плохо, но если вы спросите меня, далеко ли мы от команды, которую хочу видеть я, то я скажу, что далеко. Очень далеко".



"У нас было только одно трансферное окно. Вторым мы не воспользовались. Нам нужно снова поработать на трансферном рынке. Определенно, мы должны прибавить в плане качества состава", — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.