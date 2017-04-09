Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 32-го тура Премьер-Лиги за субботу.
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09.04.2017 09:05
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Последние комментарии:
даже не знаю, что красивее получилось: сам гол Фирмино или празднование этого гола :)
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Алли шикарный голешник положил. Будет в номинации на гол месяца наверняка.
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Фирмино и Коутиньо уже по голов 5 каждый наколотили в ТОП сезона.
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