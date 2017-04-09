Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Роберто Фирмино Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 32-го тура Премьер-Лиги за субботу.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2017 09:05

Количество просмотров Просмотров: 893

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 09.04.2017 09:58 # largo-winch
    даже не знаю, что красивее получилось: сам гол Фирмино или празднование этого гола :)

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  2. ray-black 09.04.2017 09:46 # ray-black
    Алли шикарный голешник положил. Будет в номинации на гол месяца наверняка.

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  3. caxar 09.04.2017 09:27 # caxar
    Фирмино и Коутиньо уже по голов 5 каждый наколотили в ТОП сезона.

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