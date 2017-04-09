32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Жозе Моуриньо и Дэвид Мойес В воскресенье 9 апреля двумя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САНДЕРЛЕНД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция

Проиграв в середине недели "Лестеру", главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес честно признался, что его охватило отчаяние. Это может привести к тому, что оставшиеся матчи сезона "коты" проведут совершенно без мотивации, потому что их вылет из Премьер-Лиги уже практически неизбежен. Либо — хотя вероятность этого невелика — "Сандерленд" отчаянно пойдет вперед, потому что терять уже нечего. Кажется, именно такой соперник сейчас и нужен "Манчестер Юнайтед", для которого очередная потеря очков может поставить крест на надеждах финишировать в топ-4. В 31 встрече соперников в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" потерпели всего три поражения, одержав 22 победы.

Защитник "Сандерленда" Джон О'Ши уехал на родину в Ирландию хоронить отца. На возвращение в старт претендует нападающий Виктор Аничебе.

После отдыха на неделе в стартовый состав "Юнайтед" вернется Антонио Валенсия. Поль Погба окончательно оправился после травмы, но Уэйн Руни — еще нет.

ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 18:00 Онлайн-трансляция

Насыщенный график матчей на этой неделе, а также близость четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Атлетико" могут подтолкнуть Крейга Шекспира к тому, чтобы прибегнуть к ротации во время выезда к "Эвертону". Это ставит под вопрос шансы "лис" одержать свою седьмую победу кряду с учетом всех соревнований после расставания с Клаудио Раньери. К счастью для чемпионов Премьер-Лиги, у них соперника есть свои проблемы, связанные с травмами и дисквалификациями. 13 из 21 встречи этих команд в рамках Премьер-Лиги завершились вничью.

Ведущий защитник "Эвертона" Эшли Уильямс отбывает дисквалификацию за свое удаление против "Юнайтед" во вторник. Шеймус Коулмен и Рамиро Фунес Мори травмированы, равно как и Джеймс Маккарти с Аароном Ленноном. Морган Шнайдерлен залечил икроножную мышцу.

"Лестер" все еще вынужден обходиться без Уэса Моргана и Нампалиса Менди.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2017 09:00

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  1. alcoholnarco 09.04.2017 10:35 # alcoholnarco
    5 29 54
    6 29 54

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  2. fc-zenit 09.04.2017 10:21 # fc-zenit
    помойные на изи котов обыграют.

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  3. scauzer11 09.04.2017 10:06 # scauzer11
    по традиции кто то за выходные из первой шестёрки должен обосраться, но так как все свои матчи уже выиграли обосрётся муму сегодня)))

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  4. largo-winch 09.04.2017 10:01 # largo-winch
    Сандерленд, обескровленный и полумертвый, не знающий побед давно против самого дорого состава в чемпионате, с самым титулованным тренером в АПЛ.
    битва не на жизнь, а на смерть.
    Верю в красавчика Дефо, верю в Пикфорда, когда если не сейчас?!

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  5. chelsealondon 09.04.2017 09:55 # chelsealondon
    Ну здесь гости на классе...

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  6. rap-woiska 09.04.2017 09:44 # rap-woiska
    так чо будет лфц в 4 ке и топ ли клопп!?


    уже даже обоссанец вейналдум по стате ебeт погбецо какое-то 100 миллионное, 6+6

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  7. mufc1994 09.04.2017 09:37 # mufc1994
    Ай спенд ит олл он ю бэйби бэйби джаст вотч
    Э БиЭмДаблю, Э бугатти фик рок
    Гет ю Э фэнси яхт, ван чэнс ай гат
    Вэн ай бекам Э зиллионер

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  8. caxar 09.04.2017 09:17 # caxar
    80млн сыграет хоть? переводчик норм развивает молодежь

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  9. al-faarabi 09.04.2017 09:01 # al-faarabi
    кормье опять отскочил, повезло ему что рамбл тупой

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