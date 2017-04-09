32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 9 апреля двумя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САНДЕРЛЕНД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция



Проиграв в середине недели "Лестеру", главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес честно признался, что его охватило отчаяние. Это может привести к тому, что оставшиеся матчи сезона "коты" проведут совершенно без мотивации, потому что их вылет из Премьер-Лиги уже практически неизбежен. Либо — хотя вероятность этого невелика — "Сандерленд" отчаянно пойдет вперед, потому что терять уже нечего. Кажется, именно такой соперник сейчас и нужен "Манчестер Юнайтед", для которого очередная потеря очков может поставить крест на надеждах финишировать в топ-4. В 31 встрече соперников в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" потерпели всего три поражения, одержав 22 победы.



Защитник "Сандерленда" Джон О'Ши уехал на родину в Ирландию хоронить отца. На возвращение в старт претендует нападающий Виктор Аничебе.



После отдыха на неделе в стартовый состав "Юнайтед" вернется Антонио Валенсия. Поль Погба окончательно оправился после травмы, но Уэйн Руни — еще нет.



ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 18:00 Онлайн-трансляция



Насыщенный график матчей на этой неделе, а также близость четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Атлетико" могут подтолкнуть Крейга Шекспира к тому, чтобы прибегнуть к ротации во время выезда к "Эвертону". Это ставит под вопрос шансы "лис" одержать свою седьмую победу кряду с учетом всех соревнований после расставания с Клаудио Раньери. К счастью для чемпионов Премьер-Лиги, у них соперника есть свои проблемы, связанные с травмами и дисквалификациями. 13 из 21 встречи этих команд в рамках Премьер-Лиги завершились вничью.



Ведущий защитник "Эвертона" Эшли Уильямс отбывает дисквалификацию за свое удаление против "Юнайтед" во вторник. Шеймус Коулмен и Рамиро Фунес Мори травмированы, равно как и Джеймс Маккарти с Аароном Ленноном. Морган Шнайдерлен залечил икроножную мышцу.



"Лестер" все еще вынужден обходиться без Уэса Моргана и Нампалиса Менди.