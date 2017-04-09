32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье 9 апреля двумя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
САНДЕРЛЕНД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция
Проиграв в середине недели "Лестеру", главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес честно признался, что его охватило отчаяние. Это может привести к тому, что оставшиеся матчи сезона "коты" проведут совершенно без мотивации, потому что их вылет из Премьер-Лиги уже практически неизбежен. Либо — хотя вероятность этого невелика — "Сандерленд" отчаянно пойдет вперед, потому что терять уже нечего. Кажется, именно такой соперник сейчас и нужен "Манчестер Юнайтед", для которого очередная потеря очков может поставить крест на надеждах финишировать в топ-4. В 31 встрече соперников в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" потерпели всего три поражения, одержав 22 победы.
Защитник "Сандерленда" Джон О'Ши уехал на родину в Ирландию хоронить отца. На возвращение в старт претендует нападающий Виктор Аничебе.
После отдыха на неделе в стартовый состав "Юнайтед" вернется Антонио Валенсия. Поль Погба окончательно оправился после травмы, но Уэйн Руни — еще нет.
ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 18:00 Онлайн-трансляция
Насыщенный график матчей на этой неделе, а также близость четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Атлетико" могут подтолкнуть Крейга Шекспира к тому, чтобы прибегнуть к ротации во время выезда к "Эвертону". Это ставит под вопрос шансы "лис" одержать свою седьмую победу кряду с учетом всех соревнований после расставания с Клаудио Раньери. К счастью для чемпионов Премьер-Лиги, у них соперника есть свои проблемы, связанные с травмами и дисквалификациями. 13 из 21 встречи этих команд в рамках Премьер-Лиги завершились вничью.
Ведущий защитник "Эвертона" Эшли Уильямс отбывает дисквалификацию за свое удаление против "Юнайтед" во вторник. Шеймус Коулмен и Рамиро Фунес Мори травмированы, равно как и Джеймс Маккарти с Аароном Ленноном. Морган Шнайдерлен залечил икроножную мышцу.
"Лестер" все еще вынужден обходиться без Уэса Моргана и Нампалиса Менди.
09.04.2017 09:00
Просмотров: 1027
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
5 29 54
6 29 54
(ответить)
помойные на изи котов обыграют.
(ответить)
по традиции кто то за выходные из первой шестёрки должен обосраться, но так как все свои матчи уже выиграли обосрётся муму сегодня)))
(ответить)
Сандерленд, обескровленный и полумертвый, не знающий побед давно против самого дорого состава в чемпионате, с самым титулованным тренером в АПЛ.
битва не на жизнь, а на смерть.
Верю в красавчика Дефо, верю в Пикфорда, когда если не сейчас?!
(ответить)
Ну здесь гости на классе...
(ответить)
так чо будет лфц в 4 ке и топ ли клопп!?
уже даже обоссанец вейналдум по стате ебeт погбецо какое-то 100 миллионное, 6+6
(ответить)
Ай спенд ит олл он ю бэйби бэйби джаст вотч
Э БиЭмДаблю, Э бугатти фик рок
Гет ю Э фэнси яхт, ван чэнс ай гат
Вэн ай бекам Э зиллионер
(ответить)
80млн сыграет хоть? переводчик норм развивает молодежь
(ответить)
кормье опять отскочил, повезло ему что рамбл тупой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий