Венгер сватает Уолкотта на роль капитана сборной Англии

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его нападающий Тео Уолкотт обладает качествами, чтобы стать капитаном сборной Англии.

Напомним, Уолкотт вызывается в национальную команду с Чемпионата Мира 2006 года, куда он поехал 17-летним юношей. Однако на недавние матчи против сборных Германии и Литвы Тео приглашен не был.



Венгер считает, что 28-летнему Уолкотту по силам исправить эту ситуацию, не просто вернувшись в сборную, а даже став ее капитаном.



"Уолкотт обладает соответствующими качествами. Если вы посмотрите на его карьеру, он всегда целеустремлен, отвечая на разочарования".



"Он перенес очень тяжелую травму, и он вернулся. Если вы посмотрите на его карьеру, то уже в 2006 он побывал на Чемпионате Мира, куда больше не ездил. А сейчас 2017 год. Это практически 11 лет. Несмотря на такой взлет в самом начале, он не сдается до сих пор".



"Ему не все равно, он хочет добиваться успеха, и он обладает огромной концентрацией. Как-то я смотрел на его показатели с начала сезона, и он сыграл 20 матчей, забив 10 голов в рамках Премьер-Лиги, что неплохо".



"Я остался удивлен, что Уолкотт не был вызван в сборную последний раз. Но сейчас у Англии существует конкуренция. В атакующей линии у них есть молодое поколение, включая Лингарда и Рэшфорда. Уилшир не был вызван, Уолкотт не был вызван, хотя обычно они всегда приглашаются", — цитирует Венгера ESPN.