Гвардиола похвалил Браво после очередного ляпа

После очередной результативной ошибки Клаудио Браво рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вновь встал на защиту своего голкипера.

Ранее в этом сезоне безобразная игра Браво лишила его места в стартовом составе "горожан". С февраля на матчи Премьер-Лиги Гвардиола выпускал на последний рубеж Вилли Кабальеро.



Однако на субботний поединок против "Халла" испанский тренер решил доверить место в воротах Браво. 33-летний чилиец почти не имел работы, но в концовке победного для "горожан" матча (3:1) отметился очередным ляпом, не справившись со слабым ударом Андреа Раноккьи. Однако Гвардиола все равно считает, что Клаудио принес пользы гораздо больше, чем вреда.



"Я принимаю решение насчет голкипера от матча к матчу, и сегодня я решил поступить так. Клаудио является лучшим голкипером в мире наравне с Тер Штегеном и Мануэлем Нойером по игре ногами, и он очень нам помог при розыгрыше мяча".



"Мы создали два или три момента благодаря подключению к игре Клаудио. Сегодня мы выиграли после четырех матчей без побед, и это самое важное", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.