Гиггз приводит "Ливерпуль" в пример "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз хочет, чтобы команда Жозе Моуриньо брала пример с "Ливерпуля" в том, каким образом забивать голы.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" забил уже 66 голов — больше всех. Причем лучший бомбардир "красных" Садио Мане отличился только 13 раз, Дивок Ориги и Роберто Фирмино — по 10, а Филиппе Коутиньо — девять.



Как видно, голы мерсисадйской команды довольно равномерно распределены между игроками атакующей группы, и Гиггз хочет, чтобы так же было и у "Юнайтед", который излишне зависим от Златана Ибрагимовича.



"Только посмотрите на "Ливерпуль". У меня были к ним вопросы, ведь у них нет центрального нападающего, способного забивать по 20 голов за сезон. Однако их голы приходят отовсюду, и они являются самой результативной командой. "Юнайтед" должен к этому стремиться".



"Проблема не в том, останется Ибрагимович или уйдет, а в том, чтобы они научились получать голы отовсюду. Вместо того, чтобы акцентировать внимание на Ибрагимовиче, нужно требовать от других игроков добавить в этом отношении".



"Невозможно полагаться лишь на кого-то одного, потому что у каждого бывают неудачные дни. Возьмите тот же "Лестер" в прошлом году. Хорошо, Джейми Варди забил кучу голов, но у Рияда Махреза их 17. Это то, что нужно".



"Именно такими были команды "Юнайтед", в которых я играл. Я сам забивал семь-восемь голов, Бекс тоже, Скоулзи тоже. Четверо центральных нападающих делали свой вклад, центральные защитники — свой. Денис Ирвин — тоже. Голы приходили отовсюду", — сообщил Гиггз Daily Mail.