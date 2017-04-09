Конте рад, что "Тоттенхэм" не дает его команде расслабиться

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что даже рад тому давлению, которое на финише сезона на его команду создает преследующий "Тоттенхэм".

Выходя на матч против "Борнмута", "синие" знали, что отпраздновавшие победу над "Уотфордом" "шпоры" находятся всего в четырех очках позади. Однако "Челси" не дрогнул и уверенно выиграл со счетом 1:3.



Конте рад, что "Тоттенхэм" держит его команду в тонусе, а также считает, что "синие" провели очень достойный матч.



"Мне нравится давление. Я умею выдерживать давление. Если я не вижу давления, я создаю давление. Думаю, давление заставляет тебя демонстрировать свои лучшие качества".



"Если ты играешь в футбол и знаешь, что твой конкурент очень близок, это может стать источником давления. Но это нормально. Я очень рад оказаться в такого рода ситуации, когда приходится играть, имея всего четыре очка преимущества над конкурентом".



"Я удовлетворен победой, потому что непросто играть такого рода матч после победы "Тоттенхэма". Но мы очень хорошо отреагировали. Мы очень хорошо начали матч, проявляя огромную концентрацию и желание победить".



"Жаль, что мы пропустили, и во втором тайме у нас возникли небольшие сложности, но мы хорошо провели этот матч. Мы забили третий гол и могли забить еще против очень хорошей команды. У "Борнмута" хорошая организация и хороший тренер. Мы должны быть довольны этим матчем", — цитирует Конте The Independent.