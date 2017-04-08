Рэмси хочет выиграть "что-нибудь" для Венгера

Арсен Венгер и Аарон Рэмси Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси признался, что команда хочет выиграть что-нибудь для главного тренера Арена Венгера, независимо от решения француза по своему будущему.

На пресс-конференции в пятницу Венгеру пришлось в очередной раз отбиваться от вопросов о своем будущем. Одновременно Арсен заверил: раз подопечные играют за клуб, значит, автоматически играют за него.

По словам Рэмси, команда действительно верит в тренера и хочет выиграть для него что-нибудь в остатке сезона. Правда, Аарон не уточнил, что имеет в виду – место в четверке или Кубок Англии.

"Тренер не говорил нам ничего о своем будущем: он остается нашим тренером, а мы просто рады играть за него. Арсен делает потрясающую работу, поэтому я надеюсь, что мы сможем отплатить ему в остатке сезона и что-нибудь выиграть".

"В раздевалке мы тоже не обсуждали этот вопрос, мы просто хотим играть и добиваться побед. Мы профессионалы, поэтому должны выходить на поле и делать свою работу", - цитирует Рэмси Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Рэмзи

Автор foxmcfc   

Дата 08.04.2017 22:00

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  1. dimon70 08.04.2017 22:52 # dimon70
    партию в покер?

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  2. rav-07 08.04.2017 22:50 # rav-07
    кубок эмирейтс возьмут летом и хватит

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  3. kos9k 08.04.2017 22:27 # kos9k
    кубок эмирейтс!

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  4. ssa 08.04.2017 22:05 # ssa
    берите кубок Англии по старой привычке.

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