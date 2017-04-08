Рэмси хочет выиграть "что-нибудь" для Венгера

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси признался, что команда хочет выиграть что-нибудь для главного тренера Арена Венгера, независимо от решения француза по своему будущему.

На пресс-конференции в пятницу Венгеру пришлось в очередной раз отбиваться от вопросов о своем будущем. Одновременно Арсен заверил: раз подопечные играют за клуб, значит, автоматически играют за него.



По словам Рэмси, команда действительно верит в тренера и хочет выиграть для него что-нибудь в остатке сезона. Правда, Аарон не уточнил, что имеет в виду – место в четверке или Кубок Англии.



"Тренер не говорил нам ничего о своем будущем: он остается нашим тренером, а мы просто рады играть за него. Арсен делает потрясающую работу, поэтому я надеюсь, что мы сможем отплатить ему в остатке сезона и что-нибудь выиграть".



"В раздевалке мы тоже не обсуждали этот вопрос, мы просто хотим играть и добиваться побед. Мы профессионалы, поэтому должны выходить на поле и делать свою работу", - цитирует Рэмси Sky Sports.